Віткофф фактично перебрав на себе значну частину функцій, які традиційно асоціюються з посольським каналом (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

З кінця червня 2025 року США не мають призначеного посла в Росії після від'їзду Лінн Трейсі з Москви. Окремі контакти з Кремлем дедалі частіше відбуваються не дипломатичним каналом, а через спецпосланця президента США Стіва Віткоффа.

Про це пише Daily Mail.

Видання зазначає, що проблема полягає не у відсутності досвідчених дипломатів, а в тому, що потенційний кандидат має вписуватися у підхід Стіва Віткоффа до комунікації з російською стороною. Саме він став ключовим посередником між адміністрацією Дональда Трампа та Кремлем.

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Daily Mail пише, що Віткофф фактично перебрав на себе значну частину функцій, які традиційно асоціюються з посольським каналом. Через це, як стверджують джерела видання, призначення нового посла могло б змінити нинішній баланс впливу всередині американської переговорної системи.

Віткофф уже провів низку контактів із російським керівництвом і, як вважають співрозмовники Daily Mail, почувається комфортно в ситуації, коли діалог із Москвою значною мірою проходить через нього.

Співрозмовники видання також попереджають, що тривала відсутність офіційно призначеного посла створює для США дипломатичну прогалину. Йдеться не лише про символічний рівень представництва, а й про можливість підтримувати стабільний прямий канал зв’язку з Росією в умовах міжнародної напруженості.