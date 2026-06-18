США приступають до перегляду чисельності військ у Європі — Гегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що США приступають до перегляду чисельності військ у Європі та розкритикував союзників по НАТО за те, що вони «не беруть на себе більшої відповідальності за власну безпеку», пише The Associated Press .

Гегсет оголосив про шестимісячний перегляд присутності американських військ у Європі, який проведе Пентагон, щоб переконатися, що НАТО рухається до моделі, за якої Європа бере на себе провідну роль у власній обороні.

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Раніше The New York Yimes повідомляла, що США планують істотно скоротити кількість літаків і військових кораблів, які вони надають для операцій НАТО в Європі. За даними видання, офіційний документ із планом скорочення кількості авіації був переданий союзникам на початку червня.

Відносини США — Європа в рамах НАТО

Президент США Дональд Трамп заявляв, що розглядає можливість виходу США з НАТО, а згодом пов’язав розбіжності зі своєю пропозицією анексувати Гренландію.

Як повідомляв телеканал CNN, ситуацію загострили різкі переговори генсека НАТО Марка Рютте з Трампом, після яких стало відомо про «явне розчарування» американського лідера позицією союзників щодо Ірану.

Паралельно виникла серйозна невизначеність щодо присутності контингенту США в Європі: Пентагон почав розглядати виведення до 10 тисяч військових зі Східної Європи, а згодом з’явилися дані про плани Вашингтона радикально скоротити свій військовий внесок у «модель сил НАТО».

Хоча в НАТО закликають не панікувати і заявляють, що Європа вже виконує фінансові вимоги Трампа щодо збільшення витрат на безпеку, європейські лідери готують спільну відповідь.

4 червня німецьке видання Welt писало, що США передали НАТО засекречений список із 11 позицій, який передбачає істотне скорочення американської військової присутності в Європі, зокрема авіації та ВМС, через переорієнтацію на Тихоокеанський регіон.