США приступають до перегляду чисельності військ у Європі — Гегсет

18 червня, 12:15
У США розкритикували союзників по НАТО (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)

У США розкритикували союзників по НАТО (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що США приступають до перегляду чисельності військ у Європі та розкритикував союзників по НАТО за те, що вони «не беруть на себе більшої відповідальності за власну безпеку», пише The Associated Press.

Гегсет оголосив про шестимісячний перегляд присутності американських військ у Європі, який проведе Пентагон, щоб переконатися, що НАТО рухається до моделі, за якої Європа бере на себе провідну роль у власній обороні.

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Раніше The New York Yimes повідомляла, що США планують істотно скоротити кількість літаків і військових кораблів, які вони надають для операцій НАТО в Європі. За даними видання, офіційний документ із планом скорочення кількості авіації був переданий союзникам на початку червня.

Відносини США — Європа в рамах НАТО

Президент США Дональд Трамп заявляв, що розглядає можливість виходу США з НАТО, а згодом пов’язав розбіжності зі своєю пропозицією анексувати Гренландію.

Як повідомляв телеканал CNN, ситуацію загострили різкі переговори генсека НАТО Марка Рютте з Трампом, після яких стало відомо про «явне розчарування» американського лідера позицією союзників щодо Ірану.

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Паралельно виникла серйозна невизначеність щодо присутності контингенту США в Європі: Пентагон почав розглядати виведення до 10 тисяч військових зі Східної Європи, а згодом з’явилися дані про плани Вашингтона радикально скоротити свій військовий внесок у «модель сил НАТО».

Хоча в НАТО закликають не панікувати і заявляють, що Європа вже виконує фінансові вимоги Трампа щодо збільшення витрат на безпеку, європейські лідери готують спільну відповідь.

4 червня німецьке видання Welt писало, що США передали НАТО засекречений список із 11 позицій, який передбачає істотне скорочення американської військової присутності в Європі, зокрема авіації та ВМС, через переорієнтацію на Тихоокеанський регіон.

Редактор: Вікторія Горьова

Теги:   США НАТО Піт Гегсет Європа

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