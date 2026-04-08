Українські військові продовжать працювати на Близькому Сході після припинення вогню в Ірані — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з українськими військовими командами у Саудівській Аравії, 26 березня 2026 року (Фото: Офіс президента)

Українські експертні військові команди протягом двох тижнів перемир’я між США та Іраном продовжать працювати на Близькому Сході задля розвитку безпекових спроможностей, заявив президент України Володимир Зеленський у середу, 8 квітня.

Він назвав двотижневе перемир’я правильним рішенням, що може призвести до закінчення війни.

«Різні країни були залучені до процесу перемовин, і важливо, що Сполучені Штати зробили цей дипломатичний крок. Протягом цих тижнів Україна допомагає захисту життя на Близькому Сході та в Затоці», — вказав президент.

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Він додав, що ситуація у регіоні та гарантії безпеки впливають на економіку і вартість життя в інших країнах, і закликав враховувати інтереси кожного народу при визначенні післявоєнних умов. Зеленський назвав принциповим питання розблокування Ормузької протоки.

Президент також нагадав, що Україна завжди закликала до припинення вогню у війні, яку розпочала країна-агресор Росія. Україна готова відповісти дзеркально, якщо росіяни припинять свої удари, додав він.

Вночі з 7 на 8 квітня Трамп заявив, що погодився на припинення вогню з Іраном на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» у досягненні остаточної мирної угоди.

Згодом Трамп заявив про «остаточну» перемогу США у війні проти Ірану. Натомість у Тегерані опублікували заяву про «поразку» США.

Заяви про перемир’я прозвучали після низки погроз на адресу Ірану. Трамп заявляв, що США можуть «знищити Іран за одну ніч» і за лічені години розбомбити всі мости та електростанції країни. Він також попередив, що у разі невиконання його вимог «ціла цивілізація загине».