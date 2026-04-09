Венс: перемир’я США та Ірану не поширюється на Ліван

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що домовленість про припинення вогню між США та Іраном не стосується Лівану. За його словами, іранські переговорники помилково вважали, що вона поширюється і на цю країну.

Про це повідомляє Reuters.

«Я думаю, що це пов’язано з цілком виправданим непорозумінням. Я вважаю, що іранці думали, що перемир’я поширюється на Ліван, але це не так», — сказав Венс.

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За словами віцепрезидента США, позиція Вашингтона полягала в тому, що перемир’я стосуватиметься Ірану та союзників США, зокрема Ізраїлю й арабських держав Перської затоки.

Венс також зазначив, що Ізраїль погодився проявити стриманість у Лівані, не уточнюючи деталей.

«Ізраїльтяни, як я розумію… насправді запропонували, відверто кажучи, трохи стриматися в Лівані, бо хочуть переконатися, що наші переговори будуть успішними», — заявив Венс.

8 квітня Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала найбільшого скоординованого удару по об'єктах угрупування Хезболла в Лівані з початку операції Ревучий лев.

ЦАХАЛ зазначив, що протягом 10 хвилин одночасно атакував понад 100 командних центрів та військових об'єктів Хезболли в Бейруті, долині Бекаа та на півдні Лівану. Зокрема, під удар потрапили штаб-квартири угруповання, командні центри розвідки та центральні штаби, інфраструктура вогневих та військово-морських підрозділів, активи сил Радван та повітряного підрозділу.

В Офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявили, що двотижневе перемир’я з Іраном не поширюється на війну в Лівані проти угруповання Хезболла.

Після цього кілька іранських ЗМІ повідомили про порушення Ізраїлем режиму припинення вогню. Вони також написали, що якщо атаки на Ліван продовжуватимуться, Тегеран вийде з угоди про перемир’я.