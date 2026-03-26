Дим над Тегераном (Іран) після ударів Ізраїлю та США, 1 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)

Міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар підтвердив участь своєї країни в непрямих переговорах між США та Іраном , які спрямовані на врегулювання війни.

Про це Дар написав на платформі Х у четвер, 26 березня.

Глава МЗС Пакистану вказав, що в ЗМІ циркулюють необґрунтовані спекуляції щодо мирних переговорів з припинення конфлікту на Близькому Сході.

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«Насправді, непрямі переговори між США та Іраном ведуться за допомогою передачі повідомлень через Пакистан. У цьому контексті Сполучені Штати представили 15 пунктів, які наразі розглядаються Іраном», — написав Дар.

Він підкреслив, що Пакистан залишається «повністю відданим просуванню миру і стабільності в регіоні і продовжує робити всі можливі кроки для цього».

Ісхак Дар також висловив переконання, що єдиний шлях вперед — це діалог і дипломатичні зусилля.

23 березня президент США Дональд Трамп повідомляв, що Штати та Іран ведуть переговори про припинення війни і що між сторонами є «важливі точки дотику».

«Ми дуже хочемо укласти угоду. Це має бути хороша угода: більше ніяких воєн, ніякої ядерної зброї. У них більше не буде ядерної зброї. Вони на це погоджуються. Без цього ніякої угоди не буде», — зазначав Трамп.

24 березня газета The New York Times із посиланням на обізнані джерела повідомила, що Сполучені Штати через Пакистан надіслали Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни на Близькому Сході.

Джерела видання повідомили, що загальні положення американського плану стосуються іранської програми балістичних ракет і ядерної зброї.

Зі свого боку іранський режим висунув власну пропозицію про припинення вогню — з вимогою військових репарацій і зі збереженням свого суверенітету над Ормузькою протокою.