44-й президент США Барак Обама офіційно відкрив свій президентський центр у Чикаго, закликавши захищати демократію. На сцені поруч із ним стояли троє колишніх президентів країни — Джо Байден, Джордж Буш-молодший і Білл Клінтон із дружинами.

Не називаючи імені нинішнього мешканця Білого дому, Барак і Мішель Обама розгорнули відкриту атаку на авторитарний підхід Трампа, представивши його як образу американських цінностей.

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Також серед глядачів у залі були колишня віцепрезидентка Камала Гарріс, багато провідних демократів, зірки, спортсмени та інші всесвітньо відомі особистості. Зокрема, музиканти Стіві Уандер, Брюс Спрінгстін, а також телезірки, кінорежисери та актори — Опра Вінфрі, Том Хенкс, Стівен Спілберг і Джордж Лукас.

NV публікує фоторепортаж з церемонії відкриття центру в Чикаго.

Фото: REUTERS/Joshua Lott

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Фото: REUTERS/Joshua Lott

The Guardian зазначає, що Мішель Обама перелічила досягнення свого чоловіка, зокрема «закінчення війни», «отримання Нобелівської премії миру» та «прислуховування до науки», привертаючи увагу до слабких сторін Дональда Трампа.

Критика Бараком Обамою підходу Трампа була менш різкою, але настільки ж «запеклою». У завуальованій формі він сформулював американську демократію як «переконання, що наші військові та правоохоронні органи зобов’язані виявляти вірність не якомусь президенту чи політичній партії, а народу та нашій конституції, [та] віру в мирну передачу влади після того, як народ висловить свою волю на чесних і вільних виборах».

«Я сподіваюся, що цей центр стане підтвердженням того, наскільки особливою та дорогоцінною є наша демократія, і нагадає нам, чого ми можемо досягти, беручи на себе спільну відповідальність громадян», — сказав Обама.

При цьому президента США Дональда Трампа не було на церемонії відкриття, а також його не згадав жоден із доповідачів. У лютому Трамп назвав центр вартістю 850 мільйонів доларів «повною катастрофою».

«Вісім років у горнилі — і жодного разу ти в ньому не розплавився. Жодного разу не дозволив йому озлобити тебе. Ти зробив найважчу роботу у світі схожою на прогулянку цим прекрасним парком», — сказала Мішель Обама, звернувшись до чоловіка, а той змахнув сльозу.

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Президентський центр Барака Обами — це музей, бібліотека та освітній проєкт у Чикаго, присвячений президентству Барака Обами.

Відвідати центр можна починаючи з Дня визволення. Квитки розпродані до кінця жовтня.