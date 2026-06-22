На виборах у Колумбії перемагає прихильник Трампа, який обіцяв «розбомбити» наркоторговців

На президентських виборах у Колумбії перемагає представник праворадикальних сил Абелардо де ла Есприєлья (Фото: REUTERS/Jair Coll)

На президентських виборах у Колумбії перемагає представник праворадикальних сил Абелардо де ла Есприєлья. Ще до оголошення остаточних результатів його вже привітали в адміністрації президента США.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними майже всіх виборчих дільниць, Де ла Есприєлла набрав 49,7% голосів. Інший кандидат — Іван Сепеда — набрав 48,7% голосів. При цьому підрахунок голосів уже оскаржив чинний президент Колумбії Густаво Петро, який є союзником Сепеди.

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«З огляду на те, наскільки запеклою була боротьба на цих виборах, Колумбія вступає у дуже складний період», — сказав засновник організації Colombia Risk Analysis Серхіо Гусман.

У Національній виборчій раді повідомили, що остаточні результати виборів будуть відомі до кінця тижня. Однак де ла Еспірьєллу вже привітали лідер Аргентини Хав'єр Мілей, а також адміністрація президента США Дональда Трампа.

Еспрієлья має вступити на посаду президента 7 серпня. Під час своєї передвиборчої кампанії він обіцяв побудувати «мегатюрми» для наркоторговців, «розбомбити» людей, які займаються торгівлею кокаїном, та відкрити країну для видобутку нафти. Його також підтримує Трамп, який пообіцяв де ла Есприеллі «повну підтримку» Колумбії у разі своєї перемоги.

Видання зазначає, що в країні побоюються протестів. Студентка Жизель Пінсон, яка підтримує Сепеду на виборах, заявила: «Якщо нам доведеться знову вийти на вулиці, ми це зробимо».