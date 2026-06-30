Перемога Кейко Фухіморі на президентських виборах у Перу стала черговою перемогою правих сил у Латинській Америці

Обрана консервативна президентка Перу Кейко Фухіморі пообіцяла відновити «порядок і надію» після перемоги над кандидатом від лівих сил Роберто Санчесом. Це стало черговою перемогою правих сил у Латинській Америці.

Про це повідомляє The Guardian.

Остаточні результати показали, що Фухіморі здобула перемогу у другому турі президентських виборів з мінімальним відривом, випередивши Санчеса менш ніж на 50 тисяч голосів із понад 18 мільйонів поданих бюлетенів.

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«З кожним разом ми наближаємося до того, щоб стати на шлях порядку та надії для всіх перуанців», — написала вона в соцмережах.

Зазначається, що 51-річна дочка покійного президента Альберто Фухіморі обійняла найвищу посаду з четвертої спроби.

Вибори в Перу відбувалися на тлі зростання злочинності та політичної нестабільності, через яку в цій країні за десятиліття змінилося вісім президентів.

Фухіморі пообіцяла зайняти жорстку позицію, подібну до тієї, яку займав її батько. Альберто Фухіморі відомий тим, що зміг придушити маоїстських повстанців і подолати гіперінфляцію, але згодом був ув’язнений за корупцію та злочини проти людяності, скоєні в ім'я боротьби з тероризмом.

Санчес поки що ніяк не відреагував на оголошення результатів. Санчес попередив, що не визнає уряд на чолі з Фухіморі, заявивши про адміністративні порушення під час обробки даних щодо голосування за кордоном.

Фухіморі вступить на посаду 28 липня на п’ятирічний термін.

Офіційне оголошення переможця Національним виборчим журі Перу заплановано на 3 липня.