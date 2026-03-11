У Київ вперше після обрання прибула президентка Бундестагу Кльокнер

Президентка Бундестагу Німеччини Юлія Кльокнер уперше прибула до Києва на запрошення голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Про це у середу, 11 березня, Стефанчук повідомив у своєму Facebook.

«Цей візит є чітким політичним сигналом солідарності з Україною та підтримки на найвищому парламентському рівні», — зазначив він.

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За його словами, під час війни Росії проти України присутність керівництва німецького парламенту в Києві має «особливу вагу».

10 березня у Spiegel повідомляли, що Німеччина «найближчими тижнями» поставить Україні близько 35 ракет-перехоплювачів типу PAC-3 до систем Patriot з власних та європейських запасів.

Міністр оборони країни Борис Пісторіус домовився з кількома європейськими партнерами про постачання приблизно 30 ракет, а решту забезпечить Німеччина. Точну дату та обсяг поставки не розголошують з міркувань безпеки.