У Київ вперше після обрання прибула президентка Бундестагу Кльокнер

11 березня, 11:14
Президентка Бундестагу вперше відвідала Київ за запрошенням Стефанчука (Фото: Руслан Стефанчук / Facebook)

Президентка Бундестагу вперше відвідала Київ за запрошенням Стефанчука (Фото: Руслан Стефанчук / Facebook)

Президентка Бундестагу Німеччини Юлія Кльокнер уперше прибула до Києва на запрошення голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Про це у середу, 11 березня, Стефанчук повідомив у своєму Facebook.

«Цей візит є чітким політичним сигналом солідарності з Україною та підтримки на найвищому парламентському рівні», — зазначив він.

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За його словами, під час війни Росії проти України присутність керівництва німецького парламенту в Києві має «особливу вагу».

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10 березня у Spiegel повідомляли, що Німеччина «найближчими тижнями» поставить Україні близько 35 ракет-перехоплювачів типу PAC-3 до систем Patriot з власних та європейських запасів.

Міністр оборони країни Борис Пісторіус домовився з кількома європейськими партнерами про постачання приблизно 30 ракет, а решту забезпечить Німеччина. Точну дату та обсяг поставки не розголошують з міркувань безпеки.

Редактор: Софія Хушвахтова

Теги:   Німеччина Бундестаг Війна Росії проти України Київ Руслан Стефанчук

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