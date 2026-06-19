Президент Польщі Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив українського президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди країни. Про це він повідомив у п'ятницю, 19 червня.

«Я хочу наголосити, що це рішення не спрямоване проти українського народу. Воно не змінює стратегічного напрямку польської політики безпеки. Ми підтримували і продовжуємо підтримувати Україну, бо знаємо, що російська агресія становить загрозу для Польщі та всієї Європи», — сказав він.

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За словами Навроцького, присвоєння одній із українських військових частин найменування на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

«Польща неодноразово наголошувала українській стороні на особливій важливості цього питання. Ми доносили свою позицію та очікування щодо повторного розгляду наслідків цього рішення для відносин між нашими державами. Зрештою, позиція української сторони не змінилася», — заявив польський президент.

Він додав, що останніми роками Польща та Україна поступово знаходили шлях до тривалого примирення щодо історичних питань, але «рішення української влади про героїзацію УПА є не лише обурливим, а й незрозумілим і глибоко розчаровує».

«Польща як і раніше готова до співпраці з Україною. Польща як і раніше виступає за діалог. Але Польща буде послідовно захищати пам’ять своїх громадян та гідність власних державних символів. Польща захищатиме свої національні інтереси та цінності», — сказав Навроцький.

Він стверджує, що європейська інтеграція України потребує готовності «чесно зіткнутися зі складними сторінками власної історії».

«Ці принципи мають бути обов’язковими для всіх. Тим, хто цього не розуміє, місця в Європейському Союзі бути не може, і Польща, безсумнівно, цього не допустить. Україна також повинна пам’ятати, що ніщо так не служить інтересам Кремля, як конфлікт між поляками та українцями. Будь-який спір щодо історичної пам’яті послаблює наші народи та зміцнює тих, хто прагне розділити та підкорити Європу», — заявив польський президент.

Своєю чергою очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена За заслуги перед Польщею. За його словами, рішення позбавити президента України ордену Білого орла — це стратегічна помилка, від якої виграє лише Москва.

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«Нам шкода, що емоції взяли гору в Варшаві та змусили польських політиків іти на невиправдані, імпульсивні та зневажливі кроки в бік навіть не президента Зеленського, а насамперед української держави. Нам шкода, що замість пошуку рішень, польська сторона вирішила ескалювати це загострення до неприпустимого та неадекватного рівня. Жоден президент іншої країни не буде диктувати нам нашу історію», — написав Сибіга.

Загострення відносин між Україною і Польщею — головне

26 травня указом президента Зеленського № 440/2026 Окремому центру спеціальних операцій Північ ССО ЗСУ було присвоєно почесне найменування на честь Героїв УПА.

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Після цього президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, який у квітні 2023 року президенту України вручив попередник Навроцького Анджей Дуда. Сам Дуда заявив, що нагороду Зеленському вручали «в інший час і за інших обставин».

8 червня речник Кароля Навроцького Рафал Леськевич повідомив, що капітула ордена Білого Орла надала польському президентові свої пропозиції щодо можливого позбавлення Володимира Зеленського цієї нагороди. За словами Леськевича, остаточне рішення Навроцький ухвалить у «відповідний час».