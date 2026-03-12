Тегеран висунув три вимоги для закінчення війни зі США та Ізраїлем

Пожежа в нафтопромисловій зоні Фуджейри в ОАЕ після перехоплення іранського шахеда, 4 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Amr Alfiky)

Президент Ірану Масуд Пезешкіан назвав три умови завершення війни зі США та Ізраїлем . Зокрема, Тегеран вимагає гарантії непоновлення війни.

Пезешкіан у своїй публікації на платформі Х.com зазначив, що під час переговорів із лідерами Росії та Пакистану він «підтвердив прихильність Ірану миру в регіоні».

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Президент Ірану також написав, що єдиний спосіб припинити війну — «це визнання законних прав Ірану, виплата репарацій і надійні міжнародні гарантії проти агресії в майбутньому».

Коментуючи публікацію, телеканал CNN зазначив, що це перший випадок, коли президент Ірану публічно озвучив конкретні умови для припинення конфлікту.

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7 березня державне телебачення Ірану опублікувало звернення президента Масуда Пезешкіана, в якому він вибачився перед сусідніми країнами за удари по їхній території.

Пезешкіан заявив, що Іран припинить атаки на інші держави, якщо з їхніх територій не здійснюватимуть ударів по Ірану.

Агентство AP писало, що заява президента пролунала на тлі нових ранкових ударів Ірану по Бахрейну, Саудівській Аравії та ОАЕ, аеропорт у Дубаї знову призупиняв роботу через атаки.

Видання зазначало, що звернення Пезешкіана доводить обмежені повноваження політичних лідерів теократії порівняно з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР).

Всупереч вибаченням, що прозвучали, Іран продовжив атаки на країни Перської затоки.

9 березня президент США Дональд Трамп під час прес-конференції у Флориді заявив, що війна з Іраном може скоро завершитися.

На запитання, чи очікує він завершення військової операції США протягом цього тижня або кількох днів, Трамп відповів: «Я думаю, що скоро».

10 березня повідомлялося, що Тегеран відкинув можливість переговорів із Вашингтоном.

11 березня (за місцевим часом), Дональд Трамп, виступаючи на мітингу перед своїми прихильниками в місті Хеброн, штат Кентуккі, заявив, що Сполучені Штати «перемогли» у війні з Іраном.