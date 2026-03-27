Президент США Дональд Трамп приймає в Білому домі очільників України і Фінляндії Володимира Зеленського і Александра Стубба, 18 серпня 2025 року (Фото: Reuters)

Про це Стубб заявив в інтерв'ю Politico, опублікованому 27 березня.

«Судячи з усього, ми спостерігаємо не розрив, а розкол у трансатлантичному партнерстві», — сказав він.

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За словами фінського лідера, глобальна Північ бере на себе роль захисника ліберального світового порядку. Водночас «країни глобального Заходу стають схожими на США, які більше орієнтовані на угоди».

«Це просто реальність», — додав Александр Стубб.

Кілька місяців тому президент Фінляндії опублікував книжку, в якій наголошував, що «глобальний Захід» — Європа та Америка — захищатиме цінності ліберального світового порядку, зазначає Politico.

Однак, на його погляд, тепер США під керівництвом Дональда Трампа в цьому не зацікавлені.

Стубб також висловив свою думку щодо того, чи повинні європейські союзники згуртуватися, щоб допомогти президенту США на Близькому Сході, про що він просив. При цьому, як зазначає Politico, він повторив позицію Трампа щодо того, що Україна не є проблемою США.

«Іран — це не моя війна, моя війна — це Україна», — заявив президент Фінляндії.

Він також висловив думку, що Європі не слід втручатися у війну з Іраном, поки тривають бойові дії. Якщо ж Трампу необхідна допомога у збереженні миру в Ормузькій протоці, можливо, вони зможуть обговорити це пізніше.

20 березня президент США Дональд Трамп заявив, що «без США НАТО — це паперовий тигр» і розкритикував союзників за те, що ті не приєднуються до американської війни проти Ірану.

«Труси — і ми це запам’ятали!», — зокрема писав Трамп.

Також Трамп заявляв, що Сполученим Штатам не потрібна допомога союзників по НАТО у війні проти іранського режиму і додав, що «завжди знав, що Альянс ніколи не допоможе США».

«Однак я не здивований їхніми діями, оскільки завжди вважав НАТО, на яке ми витрачаємо сотні мільярдів доларів щорічно на захист цих самих країн, вулицею з одностороннім рухом — ми захищатимемо їх, але вони нічого не робитимуть для нас, зокрема, у важкий час», — написав глава Білого дому 17 березня.

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26 березня президент США знову накинувся на НАТО через війну з Іраном, погрожуючи «ніколи не забути» дії Альянсу.

Того ж дня Трамп, реагуючи на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо війни в Ірані, сказав, що США допомагали Україні, всупереч тому, що «це не наша війна».

«Я почув, як глава Німеччини сказав: „Це не наша війна щодо Ірану“, я відповів: „Ну, Україна — це теж не наша війна“. Ми надали допомогу, але Україна — це не наша війна. Я вважав, що це була дуже недоречна заява, але він її зробив, і її вже не забрати назад», — зазначив глава Білого дому.