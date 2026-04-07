«Сподіваюсь, це залишиться лише словами». Прем'єр Нідерландів відреагував на заяву Трампа про «загибель цивілізації»

Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен висловив стурбованість через погрози президента США Дональда Трампа в бік Ірану та наголосив, що його риторика «ще більше віддаляє» завершення війни на Близькому Сході.

Про це пише NOS у вівторок, 7 квітня.

Єттен зазначив, що занепокоєний чутками про те, що США та Ізраїль погрожують атакувати об'єкти цивільної інфраструктури Ірану.

«Напади на цивільну інфраструктуру не відповідають нормам міжнародного права. Я сподіваюся, що це залишиться лише словами і не переросте в дії цієї ночі», — заявив нідерландський прем'єр.

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Так він відреагував на допис американського лідера в соцмережі Truth Social. 7 квітня Трамп написав, що «сьогодні вночі загине ціла цивілізація», натякаючи на удар по Ірану.

«Сьогодні вночі загине ціла цивілізація, і її вже ніколи не повернути. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і буде. Однак тепер, коли відбулася повна і тотальна зміна режиму, де переважають інші, розумніші й менш радикальні уми, можливо, станеться щось революційно чудове — хто знає? Ми дізнаємося це сьогодні вночі, в один із найважливіших моментів у довгій і складній історії світу», — написав президент США.

Раніше він заявляв, що Іран можна знищити за одну ніч, і вона може настати вже 7 квітня.

Американський президент також неодноразово попереджав, що США можуть вдарити по електростанціях, мостах та інших об'єктах інфраструктури в Ірані, якщо Тегеран не укладе угоду або не відкриє Ормузьку протоку.

Трамп в ультимативній формі написав, що Іран має відкрити протоку до 20:00 вівторка, 7 квітня, за Східним часом (03:00 8 квітня за Києвом).

У Тегерані у відповідь заявили, що в разі подальших ударів Сполучених Штатів по інфраструктурі Ірану «врата пекла» відкриються вже для США та Ізраїлю. За даними CNN, Тегеран заявив, що повністю відкриє Ормузьку протоку тільки після компенсації країні фінансових збитків через війну.

6 квітня видання Axios повідомило, що США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни.

Того ж дня агентство Reuters із посиланням на джерела написало, що Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни із США та Ізраїлем, у межах якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.

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Згодом телеканал CNN повідомив, що Трамп не підтримав план, представлений посередниками.

7 квітня газета The New York Times, посилаючись на трьох високопоставлених іранських чиновників, повідомила, що Іран після погроз Трампа повідомив пакистанських посередників, що більше не буде вести перемовини зі Сполученими Штатами про припинення вогню.