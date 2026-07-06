«Розумію, що очікують скандалу». Прем'єр-міністр Молдови прокоментував свою відставку

Прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну вирішив залишити свою посаду, однак не назвав причину такого рішення. Попри це, він розповів про свої плани на майбутнє.

Про це повідомляє Realitatea.

За словами Мунтяна, він продовжуватиме виконувати всі свої обов’язки до призначення нового складу уряду.

«Я розумію, що всі чекають на скандал. Я намагався не заглядати в соцмережі, але, судячи з того, що мені розповіли ті, хто їх переглядав, 90% цих версій, які поширювалися в мережі, не відповідають дійсності. Все набагато складніше», — заінтригував прем'єр-міністр.

Реклама

Вона також заявила, що її совість «абсолютно чиста».

«Я зробив те, що мав зробити, і тепер продовжую виконувати свій обов’язок. Я забезпечую плавний і професійний перехід», — зазначив прем'єр.

Він також нагадав, що зараз Молдова перебуває на важливому історичному етапі, тому влада не може дозволити собі політичну нестабільність або інституційні блокади.

Як зазначив Мунтяну, насамперед йдеться про євроінтеграцію.

«Ми не можемо собі дозволити відхилятися від курсу або створювати суперечливі ситуації», — підкреслив він.

Журналісти поцікавилися у чинного прем'єра Молдови, які в нього плани на майбутнє після завершення роботи в уряді. Мунтяну зізнався, що зосередиться на низці культурних та академічних проєктів.

3 липня прем'єр-міністр Молдови Олександр Мунтяну оголосив про відставку, заявивши, що більше не може виконувати свої обов’язки відповідно до власних принципів і переконань.

Олександр Мунтяну очолював уряд Молдови з 1 листопада 2025 року.

Відставка уряду відбулася на тлі політичної кризи, що тривала в Молдові останні два тижні. Причиною її стали виявлені порушення під час працевлаштування на державних підприємствах, необґрунтовані виплати працівникам та інші факти можливих зловживань.