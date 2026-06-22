Прем'єр Британії Стармер оголосив, що йде у відставку

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у понеділок, 22 червня, підтвердив свою відставку з посади очільника Лейбористської партії. Він поступиться посадою прем'єра після обрання нового лідера лейбористів, пише The Guardian .

Стармер заявив, що вранці розмовляв з королем, щоб повідомити йому про своє рішення. Прем'єр сказав, що «з гідністю» визнає, що не є найкращою людиною для того, щоб очолити Лейбористську партію на наступних виборах.

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«Зараз моя партія ставить питання: чи є я найкращим кандидатом, щоб очолити нас на наступних загальних виборах. Я почув відповідь нашої парламентської фракції на це питання і з гідністю приймаю цю відповідь», — сказав він.

Стармер також перерахував досягнення свого уряду за два роки, серед них — підтримка України у війні проти Росії.

Він додав, що залишається прем'єром до обрання нового лідера лейбористів. Новий прем'єр-міністр вступить на посаду в середині липня, якщо Енді Бернем не матиме конкурентів, або до кінця серпня, якщо буде ще один кандидат і відбудуться вибори.

«Я залишатимуся на посаді прем'єр-міністра до завершення виборів і зроблю все можливе, щоб забезпечити впорядковану передачу влади», — сказав прем'єр.

Інформація про відставку Стармера з посади прем'єра Британії — головне



Кір Стармер, колишній адвокат, очолює Лейбористську партію з 4 квітня 2020 року, з 5 липня 2024 року — прем'єр-міністр Великої Британії.

Останнім часом він стикається з закликами до відставки через призначення Пітера Мандельсона послом у США, а також через травневі вибори, на яких Лейбористська партія програла правопопулістській Reform UK Найджела Фараджа, втративши понад 1200 місцевих депутатів та контроль над уельським Сенедом.

18 червня мер Великого Манчестера Енді Бернем здобув перемогу на вирішальних довиборах в окрузі Мейкерфілд, що повернуло його до парламенту та відкрило шлях для боротьби за посаду прем'єра Британії.

21 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Стармер втратить посаду через політику щодо міграції та енергетики.