Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що Європейський Союз має розглянути можливість переговорів із Росією для врегулювання війни в Україні, оскільки досі не вдалося змусити Москву відмовитися від агресії.

Про це він сказав в інтервʼю бельгійській газеті L’Echo.

«Оскільки ми не здатні погрожувати Володимиру Путіну постачанням зброї в Україну, а без підтримки США не можемо задушити його економічно, залишається лише один спосіб: укласти угоду», — заявив Де Вевер.

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За словами прем'єра Бельгії, змусити Росію капітулювати можна лише за умови «100-відсоткової підтримки з боку США». Водночас Де Вевер висловив думку, що США не повністю підтримують Україну й іноді здаються «ближчими до Путіна».

«Без мандата на переговори в Москві ми не сидимо за столом переговорів, де американці будуть тиснути на Україну, щоб вона погодилася на угоду. І я вже можу сказати, що це буде погана угода для нас», — додав він.

15 лютого міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європа має брати участь у переговорах щодо завершення російсько-української війни, адже саме європейські країни нині забезпечують основну фінансову підтримку Києва.

Сікорський зазначив, що лідерська роль США в переговорах була б природною за умови, що саме Сполучені Штати залишалися ключовим донором допомоги Україні. Однак за останній рік частка європейської підтримки суттєво зросла.

9 грудня 2025 року президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європі було б «корисно» відновити діалог із російським диктатором Володимиром Путіним.

«Або під час поточних переговорів буде досягнуто міцного миру, або ми знайдемо способи відновити діалог європейців із Росією — в умовах прозорості та співпраці з Україною, тоді знову стане корисно поговорити з Володимиром Путіним», — сказав Макрон, спілкуючись із журналістами в Брюсселі.

«Інакше ми вестимемо переговори між собою, з переговірниками, які потім самі підуть обговорювати це питання з росіянами», — додав він.

Французький президент підкреслив, що Європа і Україна зацікавлені в тому, щоб знайти правильний формат для відновлення дискусії.

21 грудня речник кремлівського режиму Дмитро Пєсков сказав, що російський диктатор готовий до переговорів із Макроном, «якщо є взаємна політична воля».