Про це повідомило POLITICO у вівторок, 7 квітня, з посиланням на власні поінформовані джерела.

Видання пояснило, що до вимог переглянути підхід підштовхує нездатність ЄС ухвалювати єдині рішення — як-от розблокування кредиту на 90 мільярдів євро для Києва та вжиття заходів, спрямованих проти Росії.

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Група країн на чолі з Німеччиною та Швецією наполягає на суворому обмеженні — або навіть скасуванні — національного вето, яке дозволяє одній державі блокувати спільні дії.

«Нам слід скасувати принцип одностайності в ЄС у зовнішній політиці та політиці безпеки до кінця поточного законодавчого періоду, щоб бути більш здатними діяти на міжнародному рівні та бути справді дорослими», — цитує видання слова міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля.

«Весь досвід, який ми отримали за останні тижні з допомогою Україні та санкціями проти Росії, свідчить про це», — сказав очільник німецького МЗС 5 квітня.

Раніше прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявляв, що серед лідерів ЄС знову «виникнуть дискусії» щодо використання голосування кваліфікованою більшістю для ухвалення рішень у зовнішній політиці.

Це відбувається на тлі того, що Угорщина неодноразово блокувала важливі рішення, включно із позикою Києву в розмірі 90 мільярдів євро. Країни ЄС висловлюють дедалі більше занепокоєння з приводу того, що результати зовнішньої політики Євросоюзу можуть стати заручниками внутрішньої політики.

Дипломати попередили, що навіть в разі програшу чинного прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах 12 квітня проблема залишиться, а одностайність дозволить будь-якому уряду перебрати на себе таку саму блокуючу роль.

«Є серйозні проблеми в тому, як ми ухвалюємо рішення, — сказав у коментарі POLITICO іспанський законодавець, член комітету Європарламенту з питань закордонних справ Начо Санчес Амор. — Щомісяця з’являється нове питання, яке переконливо це доводить. Ми повинні реагувати».

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Проте є країни (зокрема Франція та Бельгія), які наполегливо захищають право вето, — мовляв, воно є базовим для їхніх національних інтересів.

«Я вважаю, що розпочати зараз дебати щодо правил європейської одностайності було б найкоротшим шляхом до серйозних проблем», — заявляв у березні прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер.

3 квітня Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас сказала про те, що євроінституції мають «функціонувати як єдина команда». «Ніхто не розрізняє, чи щось походить від Європейської комісії, Європейської служби зовнішніх дій чи Ради Європейського союзу», — заявила Каллас в інтерв'ю естонському мовнику ERR.