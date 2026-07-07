«Я бачив його так само, як бачу вас». Грецького посадовця закликали піти у відставку після розмови з пранкерами, що видавали себе за Умєрова

Пранкери, які видавали себе за Умєрова, втягнули радника прем'єра Греції у політичний скандал (Фото: Скриншот із відео)

Радник прем'єр-міністра з національної безпеки Греції Танос Докос став жертвою російських пранкерів , які видавали себе за секретаря РНБО Рустема Умєрова, після чого опозиція зажадала його відставки через можливе розголошення чутливої інформації.

Про це у понеділок, 6 липня, пише Euractiv.

Російські пранкери Вован і Лексус представилися Рустемом Умєровим і обговорили з чиновником низку тем, зокрема нібито виявлений у грецьких водах український морський безпілотник.

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Докос, не запідозривши обману, закликав не допустити такого розвитку подій. Крім того, він наголосив на важливості підтримання відкритого діалогу між країнами.

«Я думав, що розмовляю з Умєровим… Це був прямий ефір — я бачив його так само, як зараз бачу вас», — сказав Докос.

До того ж він зазначив, що інцидент стався напередодні саміту НАТО в Анкарі, де одним із ключових питань порядку денного буде ситуація навколо України.

Уряд Греції намагався применшити значення інциденту. Представники влади заявили, що жодної секретної інформації під час розмови не було розголошено, а саму операцію назвали «складною гібридною атакою із застосуванням технологій штучного інтелекту». Водночас пранкери запевнили, що для організації розіграшу їм було достатньо звичайного електронного листа, надісланого через Gmail.

Опозиційні партії різко розкритикували дії радника, назвавши ситуацію «серйозним дипломатичним провалом» і свідченням недоліків у системі захисту державної безпеки. Найбільша опозиційна сила — соціалістична партія PASOK — заявила, що Докос під час розмови розкрив інформацію про закордонні поїздки керівника Національної розвідувальної служби Греції, та закликала його залишити посаду.

Пранкери Вован і Лексус уже не вперше влаштовують подібні розіграші високопосадовців. Раніше їхньою жертвою стала прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Після аналогічного інциденту у 2023 році у відставку подав її дипломатичний радник Франческо Марія Тало.