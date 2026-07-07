«Я бачив його так само, як бачу вас». Грецького посадовця закликали піти у відставку після розмови з пранкерами, що видавали себе за Умєрова

7 липня, 07:54
Пранкери, які видавали себе за Умєрова, втягнули радника прем'єра Греції у політичний скандал (Фото: Скриншот із відео)

Пранкери, які видавали себе за Умєрова, втягнули радника прем'єра Греції у політичний скандал (Фото: Скриншот із відео)

Радник прем'єр-міністра з національної безпеки Греції Танос Докос став жертвою російських пранкерів, які видавали себе за секретаря РНБО Рустема Умєрова, після чого опозиція зажадала його відставки через можливе розголошення чутливої інформації.

Про це у понеділок, 6 липня, пише Euractiv.

Російські пранкери Вован і Лексус представилися Рустемом Умєровим і обговорили з чиновником низку тем, зокрема нібито виявлений у грецьких водах український морський безпілотник.

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Докос, не запідозривши обману, закликав не допустити такого розвитку подій. Крім того, він наголосив на важливості підтримання відкритого діалогу між країнами.

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«Я думав, що розмовляю з Умєровим… Це був прямий ефір — я бачив його так само, як зараз бачу вас», — сказав Докос.

До того ж він зазначив, що інцидент стався напередодні саміту НАТО в Анкарі, де одним із ключових питань порядку денного буде ситуація навколо України.

Уряд Греції намагався применшити значення інциденту. Представники влади заявили, що жодної секретної інформації під час розмови не було розголошено, а саму операцію назвали «складною гібридною атакою із застосуванням технологій штучного інтелекту». Водночас пранкери запевнили, що для організації розіграшу їм було достатньо звичайного електронного листа, надісланого через Gmail.

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Опозиційні партії різко розкритикували дії радника, назвавши ситуацію «серйозним дипломатичним провалом» і свідченням недоліків у системі захисту державної безпеки. Найбільша опозиційна сила — соціалістична партія PASOK — заявила, що Докос під час розмови розкрив інформацію про закордонні поїздки керівника Національної розвідувальної служби Греції, та закликала його залишити посаду.

Пранкери Вован і Лексус уже не вперше влаштовують подібні розіграші високопосадовців. Раніше їхньою жертвою стала прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Після аналогічного інциденту у 2023 році у відставку подав її дипломатичний радник Франческо Марія Тало.

Редактор: Софія Хушвахтова

Теги:   Рустем Умєров Пранкер Греція Дрони

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