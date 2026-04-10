Україна отримала нову партію ракет для Patriot — Зеленський

10 квітня, 10:07
Американська система ППО Patriot (Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji)

Американська система ППО Patriot (Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji)

Україна нещодавно отримала нову партію ракет для систем ППО Patriot, заявив президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

На зустрічі з журналістами Зеленський підкреслив, що Україна продовжує працювати з партнерами над посиленням ППО.

«Станом на зараз ракети для Patriot партнери передають. Зокрема, днями прийшла нова партія. І ми продовжуємо працювати з усіма партнерами, щоб ППО була», — сказав Зеленський.

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NV
Інфографіка: NV

5 квітня видання Associated Press повідомило, що Зеленський занепокоєний можливим зменшенням поставок США протибалістичних ракет для Patriot на тлі затяжної війни США та Ізраїлю проти Ірану.

30 березня Зеленський заявив, що Україна веде переговори з двома країнами щодо альтернативи американським ракетам-перехоплювачам балістики РАС-3.

27 березня видання Politico писало, що Білий дім почав попереджати союзників, що постачання зброї в Україну можуть припинити найближчими місяцями через війну в Ірані.

Газета Washington Post інформувала, що Пентагон розглядає перенаправлення ракет для ППО, призначених для України, на Близький Схід. Йдеться, зокрема, про ракети для українських батарей Patriot.

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   Володимир Зеленський Війна Росії проти України ЗРК Patriot Російська агресія

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