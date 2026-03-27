Федоров показав міністру оборони Литви роботу української ППО в дії

Про це повідомляє Міноборони України.

Федоров зазначив, що показав литовській делегації роботу мобільних вогневих груп і технології, які вже застосовуються на полі бою. Зокрема, йдеться про автономну зенітну турель зі штучним інтелектом для ураження ракет і ударних БпЛА. Також міністр показав дрони-перехоплювачі як елемент ешелонованої системи ППО.

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«Це не експериментальні моделі. У лютому Сили оборони збили інтерсепторами рекордну кількість ворожих БПЛА літакового типу, зокрема Шахед і Гербера — понад 10 тисяч», — йдеться в повідомленні.

Фото: Міноборони України

Фото: Міноборони України

Федоров зазначив, що згідно з планом, Україна хоче домогтися ідентифікації 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплення щонайменше 95% ракет і дронів.

«Для захисту людей і критичної інфраструктури Україна запустила процес створення багаторівневої системи малої ППО», — підсумував він.

15 березня президент Володимир Зеленський розповів про роботу над посиленням української протиповітряної оборони, зокрема заявив про наміри створити виробництво власних систем ППО.

Раніше Politico, посилаючись на 10 високопоставлених європейських чиновників і двох законодавців, повідомляло, що війна з Іраном поглинає дорогі американські боєприпаси для ППО, яких потребує Україна, а також ставить під загрозу майбутні поставки і здатність Києва протистояти російським балістичним ракетним атакам.

За словами Володимира Зеленського, Україна у 2026 році тестуватиме нову систему протиповітряної оборони SAMP/T для відбиття балістичних ракет, що на сьогодні є єдиною альтернативою в Європі.

24 лютого Зеленський зазначав, що 80% території України незахищені від російських балістичних ракет.