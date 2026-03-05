Україна відкрита до обговорень про обмін технологіями та зброєю на тлі дефіциту ракет для систем ППО Patriot та дронів-перехоплювачів у країн Близького Сходу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Rai Italia.

«У них є ракети для петріотів, але ракетами для петріотів сотні або тисячі шахедів вони не зіб'ють: це дороговартісно. Для людей нічого не шкода, зрозуміло, але в них просто немає стільки ракет. Тому їм потрібні дрони-перехоплювачі, які є в нас. А в нас є дефіцит ракет РАС-2, РАС-3. Тому, якщо говорити про обмін технологіями, обмін зброєю, я думаю, наша країна буде відкрита для цього», — сказав Зеленський.

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Він повідомив, що Київ отримав сигнали від Близького Сходу та прохання про експертизи після масованих іранських ударів шахедами по країнах Перської затоки. Також є запити від США та Європи, щоб Україна поділилася досвідом з Близьким Сходом.

Президент також підтвердив, що є занепокоєння щодо можливого зменшення постачань ракет-перехоплювачів РАС-2 та РАС-3 для ЗРК Patriot в Україні у разі продовження війни з Іраном. Існують відповідні публічні та непублічні сигнали від США.

«Тобто занепокоєння таке, що в разі довгої війни Америка може зменшити поставки протиповітряної оборони, ракет для ППО для України», — сказав Зеленський.

4 березня агенція Reuters писала, що Україна може зіткнутися з критичною нестачею американських ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем ППО Patriot через війну США в Ірані. Існує ймовірність затримок постачання зброї Україні в рамках програми PURL.

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Раніше Зеленський також підтверджував, що через війну в Ірані можуть виникнути труднощі з постачанням боєприпасів для української ППО.

Газета Financial Times 4 березня писала, що Пентагон і щонайменше одна з країн Перської затоки ведуть переговори про придбання українських перехоплювачів для відбиття атак іранських дронів, оскільки запаси ракет Patriot вичерпуються.