«Не вистачить, скільки б не було». Зеленський заявив, що навіть США виробляють недостатньо ракет до Patriot для боротьби з шахедами

Президент Володимир Зеленський завив, що Сполучені Штати виробляють на місяць 60−65 ракет до систем протиповітряної оборони Patriot. Ці запаси будуть вичерпані будь-якою країною, оскільки ракет не вистачить у боротьбі проти БпЛА Shahed.

Про це Зеленський повідомив під час пресконференції зі своїм румунським колегою Нікушором Даном в Бухаресті у четвер, 12 березня.

Український президент каже, що країни Близького Сходу використали понад 800 ракет до систем ППО Patriot за перші 24−36 годин ударів Ірану. Він зазначив, що в України за роки війни ніколи не було такого пакета ракет.

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Після цього, за словами Зеленського, ці країни зробили запит до Києва.

«Чому? Тому що 800 чи 1000 ракет не допоможуть, коли летять сотні шахедів. По-перше, це дороговартісний продукт, коли 3−4 млн коштує одна ракета, а шахед — 130−150 тисяч. Найбільший виробник Patriot, Америка, виробляє 60−65 ракет на місяць. Тому зрозуміло, що ці запаси будуть вичерпані будь-якою країною. Скільки б ракет цих не було, не вистачить в боротьбі проти іранських шахедів. Тим більше, що „рускі“ їм точно допомагатимуть», — сказав Зеленський.

Інфографіка: NV

Тому, як зауважив глава держави, досвід України у боротьбі з шахедами є унікальним.

«Питання не лише в тому, щоб мати дрони-перехоплювачі, питання в інтеграції цього в загальну систему протиповітряної оборони, питання специфічного софту і найголовніше питання між нами — це досвід, який мають військові», — додав президент.

2 березня агентство Bloomberg писало, що Зеленський пропонував направити на Близький Схід найкращих українських фахівців зі знищення іранських безпілотників, якщо лідери цих країн переконають російського диктатора Володимира Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні проти України.

10 березня Зеленський заявив, що Україна вже направила на Близький Схід три команди експертів, які допомагатимуть боротися з іранськими дронами. Першими країнами, куди вирушили українські фахівці, стали Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.

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Того ж дня він повідомив, що влада України обговорює з близькосхідними партнерами постачання ракет для ППО в обмін на drone deal. За його словами, обговорювали, зокрема, постачання ракет PAC-2 і PAC-3.

10 березня Зеленський заявив, що військові та секретар РНБО Рустем Умєров прямують до регіону Перської затоки, де українці можуть допомогти захистити життя та стабілізувати ситуацію.