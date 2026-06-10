Україні вдалося знайти низку додаткових засобів протиповітряної оборони , включно з ракетами-перехоплювачами, завдяки співпраці з іншими країнами, заявив журналістам речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у середу, 10 червня.

Він зазначив, що питання ППО — це пріоритет на усіх переговорах за участі міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

«Україні вдалося знайти низку додаткових засобів — як систем, так і перехоплювачів завдяки співпраці з низкою країн. Тобто знайдені певні додаткові засоби, на які потрібні фінансові ресурси, й Україна активно працює над тим, щоб ці ресурси знайти, і низку ресурсів уже знайдено», — сказав Тихий.

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Він уточнив, що вдалося знайти ракети-перехоплювачі, термін придатності яких закінчується. Наразі Україна веде активні переговори для отримання цих ракет. За словами Тихого, йдеться про PAC-2 і PAC-3 для систем Patriot.

«Бо який сенс у ракетах після того, коли у них закінчується термін придатності? Їх треба повертати до виробника, щоб утилізувати, або передати їх Україні», — додав речник МЗС.

Нестача ракет ППО в Україні — що відомо

Наприкінці травня президент Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу та Конгресу термінового листа з попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні. Згодом Зеленський розповів журналістам, що у листі до американського колеги він запросив ліцензію на виробництво антибалістичних ракет Patriot.

3 червня Зеленський повідомив, що Київ має домовленість на найвищому політичному рівні про придбання систем ППО Patriot і ця домовленість очікує на реалізацію. Він дав тиждень на підготовку контрактів щодо Patriot, інакше обіцяє «кадрові висновки».

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також визнав нестачу сучасних систем ППО й ракет до них і закликав до раціонального використання наявних ресурсів.