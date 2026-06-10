Україні вдалося знайти додаткові засоби ППО, включно з ракетами, термін придатності яких закінчується — МЗС

10 червня, 14:36
Пускова установка системи ППО Patriot в Україні, 4 серпня 2024 року (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Пускова установка системи ППО Patriot в Україні, 4 серпня 2024 року (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Україні вдалося знайти низку додаткових засобів протиповітряної оборони, включно з ракетами-перехоплювачами, завдяки співпраці з іншими країнами, заявив журналістам речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у середу, 10 червня. 

Він зазначив, що питання ППО — це пріоритет на усіх переговорах за участі міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

«Україні вдалося знайти низку додаткових засобів — як систем, так і перехоплювачів завдяки співпраці з низкою країн. Тобто знайдені певні додаткові засоби, на які потрібні фінансові ресурси, й Україна активно працює над тим, щоб ці ресурси знайти, і низку ресурсів уже знайдено», — сказав Тихий.

Реклама

Читайте також:
На тлі активізації повітряних атак РФ. Мельник у Радбезі ООН закликав Захід вдесятеро посилити підтримку української ППО

Він уточнив, що вдалося знайти ракети-перехоплювачі, термін придатності яких закінчується. Наразі Україна веде активні переговори для отримання цих ракет. За словами Тихого, йдеться про PAC-2 і PAC-3 для систем Patriot.

«Бо який сенс у ракетах після того, коли у них закінчується термін придатності? Їх треба повертати до виробника, щоб утилізувати, або передати їх Україні», — додав речник МЗС.

Нестача ракет ППО в Україні — що відомо

Наприкінці травня президент Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу та Конгресу термінового листа з попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні. Згодом Зеленський розповів журналістам, що у листі до американського колеги він запросив ліцензію на виробництво антибалістичних ракет Patriot.

Читайте також:
Українська альтернатива Patriot. Випробування ракети FP-7.Х були вдалими, масове виробництво може стартувати в серпні — Штілерман

3 червня Зеленський повідомив, що Київ має домовленість на найвищому політичному рівні про придбання систем ППО Patriot і ця домовленість очікує на реалізацію. Він дав тиждень на підготовку контрактів щодо Patriot, інакше обіцяє «кадрові висновки».

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також визнав нестачу сучасних систем ППО й ракет до них і закликав до раціонального використання наявних ресурсів.

Редактор: Юлія Рябовіл

Теги:   ППО Війна Росії проти України ЗРК Patriot МЗС України Георгій Тихий

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies