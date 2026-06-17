Сполучені Штати не надали дозвіл на виробництво систем ППО Patriot в Європі, але пообіцяли розглянути це питання. Під час зустрічі лідерів G7 та президента Володимира Зеленського сторони обговорили питання перехоплювачів (балістичних ракет).

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на одного із посадовців країни G7.

«США нарощують промислові потужності, але це забирає надто багато часу, щоб забезпечити результат у короткостроковій перспективі. Це дуже складні системи зброї, які потребують часу для масштабування. США зобов’язалися розглянути це питання, але не ухвалено жодного рішення щодо ліцензування в Європі», — сказав неназваний посадовець.

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Інфографіка: NV

Нестача ракет ППО в Україні — що відомо

Наприкінці травня президент Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу та Конгресу термінового листа з попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні. Згодом Зеленський розповів журналістам, що у листі до американського колеги він запросив ліцензію на виробництво антибалістичних ракет Patriot.

3 червня Зеленський повідомив, що Київ має домовленість на найвищому політичному рівні про придбання систем ППО Patriot і ця домовленість очікує на реалізацію. Він дав тиждень на підготовку контрактів щодо Patriot, інакше обіцяє «кадрові висновки».

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також визнав нестачу сучасних систем ППО й ракет до них і закликав до раціонального використання наявних ресурсів.