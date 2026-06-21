Андрій Сибіга повідомив, що президент України завтра визначиться з участю в саміті у польському Гданську (Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza)

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що рішення щодо участі президента Володимира Зеленського в Конференції з питань відновлення України у польському Гданську буде ухвалено 22 червня.

Про це Сибіга заявив в ефірі телемарафону Єдині новини, його слова процитувало МЗС України у неділю, 21 червня.

«В понеділок будемо доповідати президенту України щодо готовності до Конференції з питань відновлення України, наслідків тих чи інших рішень та модальностей її проведення. За результатами цього президент ухвалить рішення», — зазначив Андрій Сибіга.

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16 червня видання Rzeczpospolita написало, що президент України Володимир Зеленський приїде до Польщі на Конференцію з питань відбудови України. Захід відбудеться 25−26 червня в Гданську. Видання посилалося на ноту, отриману Міністерством закордонних справ Польщі щодо присутності Зеленського на цьому саміті.

Проте 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла, врученого в 2023 році. Навроцький заявив, що присвоєння одному з українських військових підрозділів назви на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

Того самого дня, 19 червня, очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що відмовився від Командорського хреста із зіркою ордена За заслуги перед Польщею. Сибіга заявив, що рішення позбавити президента України ордена Білого Орла — це «стратегічна помилка, від якої виграє лише Москва».

Згодом від Золотого офіцерського хреста ордена За заслуги перед Польщею відмовився керівник Офісу президента Кирило Буданов, а посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що повертає Кавалерський хрест ордена За заслуги.

Від польського ордена Білого Орла відмовилися президент України у 1994—2005 роках Леонід Кучма, президент у 2005—2010 роках Віктор Ющенко та президент у 2014—2019 роках Петро Порошенко.

21 червня колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що на знак солідарності з Україною та президентом Зеленським повернув Лицарський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща.