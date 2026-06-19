Голова МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена За заслуги перед Польщею — на тлі того, що президент країни Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордену Білого орла.

Про це він 19 червня повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Рішення позбавити президента України ордену Білого орла — це стратегічна помилка президента Польщі, від якої виграє лише Москва. Нам шкода, що емоції взяли гору в Варшаві та змусили польських політиків іти на невиправдані, імпульсивні та зневажливі кроки в бік навіть не президента Зеленського, а насамперед Української держави. На тлі таких безрозсудних дій не бачу можливості зберігати надану мені в жовтні 2022 року високу державну нагороду Республіки Польща — Командорський хрест із зіркою ордена За заслуги перед Польщею. Невдовзі поверну його Польщі», — заявив Сибіга.

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19 червня президент Польщі Кароль Навроцький у відеозверненні заявив, що позбавив українського президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди країни.

За словами Навроцького, присвоєння одній із українських військових частин найменування на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

«Польща неодноразово наголошувала українській стороні на особливій важливості цього питання. Ми доносили свою позицію та очікування щодо повторного розгляду наслідків цього рішення для відносин між нашими державами. Зрештою, позиція української сторони не змінилася», — заявив польський президент.

Загострення відносин між Україною і Польщею — головне

26 травня указом президента Зеленського № 440/2026 Окремому центру спеціальних операцій Північ ССО ЗСУ було присвоєно почесне найменування на честь Героїв УПА.

Після цього президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, який у квітні 2023 року президенту України вручив попередник Навроцького Анджей Дуда. Сам Дуда заявив, що нагороду Зеленському вручали «в інший час і за інших обставин».

8 червня речник Кароля Навроцького Рафал Леськевич повідомив, що капітула ордена Білого Орла надала польському президентові свої пропозиції щодо можливого позбавлення Володимира Зеленського цієї нагороди. За словами Леськевича, остаточне рішення Навроцький ухвалить у «відповідний час».