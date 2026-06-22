У Навроцького пояснили, чому серед нагороджених Білим орлом досі є Муссоліні, Катерина II та Шредер

Міністр канцелярії президента Польщі Агнешка Єнджак заявила, що орден Білого Орла, якого був позбавлений президент України Володимир Зеленський, досі зберігається у фашистського диктатора Беніто Муссоліні та російської імператриці Катерини II.

На своїй сторінці в X вона написала, що Зеленський говорив про орден у Муссоліні, Катерини II та проросійського ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера, у яких його досі не відібрали. За словами міністра, у перших двох він є, адже посмертно нагороди не відбирають.

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За її словами, Шредер «ніколи не ображав польську націю так відкрито, як український президент». Вона заявила, що його робота на Путіна все ж має бути засуджена як шкідлива для Польщі.

«Під час перебування Шредера на посаді в Німеччині не було встановлено пам’ятників Гітлеру чи Гіммлеру. Жодне підрозділ Бундесверу не було названо на честь героїв СС», — заявила чиновниця, проводячи аналогію з найменуванням українського підрозділу на честь «героїв УПА».

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Вона також додала, що Зеленський «не скаржився» на орден, коли отримував його у 2023 році, а тепер «додає образи, повертаючи нагороду кур'єрською службою».

«Адже суть цього питання полягає в тому, що український лідер навмисно образив людей, які за останні чотири роки зарекомендували себе як найкращі друзі України. Ви не можете вшановувати вбивць нації, яка надає вам допомогу, коли це необхідно. Коли вам простягають руку допомоги, ви не хапаєтеся за неї з нетерпінням, щоб потім образити того, хто допоміг», — каже вона.

Позбавлення Зеленського ордена Білого Орла — головне

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла.

За словами Навроцького, присвоєння одній з українських військових частин назви на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

У свою чергу, глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що відмовився від Командорського хреста зі зіркою ордена «За заслуги перед Польщею». За його словами, рішення позбавити президента України ордена Білого Орла — це «стратегічна помилка, від якої виграє лише Москва».

Згодом від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею» відмовився голова Офісу президента Кирило Буданов, а посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що повертає Кавалерський хрест ордена «За заслуги».

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Від ордена Білого Орла відмовилися президент України у 1994—2005 роках Леонід Кучма, президент у 2005—2010 роках Віктор Ющенко та президент у 2014—2019 роках Петро Порошенко.