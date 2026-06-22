У Польщі заявили, що Зеленський «додав ще одну образу», надіславши орден Білого Орла Новою поштою

«Президент Зеленський, який зараз скаржиться, що Беніто Муссоліні, Катерина ІІ та Гергард Шредер [колишній канцлер Німеччини] не були позбавлені цього ордена, не висловлював жодних претензій, коли сам отримував цей орден три роки тому. І, на додачу до всього, повертає його кур'єрською службою, що лише посилює образу», — написала Єнджак у Х.

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За її словами, суть справи полягає «в навмисній образі з боку українського лідера» на адресу людей, які протягом останніх чотирьох років були найкращими друзями України.

«Не можна вшановувати вбивць народу країни, яка надала тобі всі можливі форми допомоги тоді, коли це було необхідно. Коли тобі простягають руку допомоги, не можна спочатку охоче її приймати, а потім ображати того, хто допоміг», — стверджує міністерка канцелярії президента.

20 червня Зеленський заявив, що відправив президенту Польщі Каролю Навроцькому орден Білого Орла, якого той позбавив його напередодні.

«Напередодні пан президент Польщі зазначив, що орден Білого Орла не є звичайною відзнакою. Це символ найвищої довіри Речі Посполитої. Він означає особливий зв’язок із Польською державою та особливу вдячність народу. Такий символ вимагає не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти. Отже, якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись», — зазначив Зеленський, опублікувавши фото відправки ордена поштою.

Позбавлення Зеленського ордена Білого Орла — головне

19 червня президент Польщі позбавив українського президента Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла. За словами Навроцького, присвоєння одній із українських військових частин найменування на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

Своєю чергою очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що відмовився від Командорського хреста із зіркою ордена За заслуги перед Польщею. За його словами, рішення позбавити президента України ордену Білого Орла — це «стратегічна помилка, від якої виграє лише Москва».

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Згодом від Золотого офіцерського хреста ордена За заслуги перед Польщею відмовився голова Офісу президента Кирило Буданов, а посол України у Польщі Василь Боднар заявив, що повертає Кавалерський хрест ордена За заслуги.

Від ордена Білого Орла відмовились президент України у 1994−2005 роках Леонід Кучма, президент у 2005−2010 роках Віктор Ющенко та президент у 2014−2019 роках Петро Порошенко.