Позбавлення Зеленського ордена Білого Орла: опитування показало розбіжність у думках поляків

Громадяни Польщі значною мірою розділилися в оцінці того, як рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла вплине на міжнародні позиції їхньої країни.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією SW Research на замовлення видання Onet.

За даними соціологів, думки респондентів щодо наслідків цього кроку для Варшави розподілилися так:

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36,4% опитаних вважають, що відкликання ордена зміцнить позиції Польщі на міжнародній арені.

31,6% респондентів переконані, що це рішення послабить міжнародне становище країни.

32% анкетованих не змогли визначитися з відповіддю.

Опитування було проведене 24 червня 2026 року методом комп’ютерного інтернет-інтерв'ю. У ньому взяли участь 810 дорослих поляків, вибірка є репрезентативною за статтю, віком та типом населеного пункту.

Позбавлення Зеленського ордена — що відомо

19 червня польський президент Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Навроцький заявив, що присвоєння українській військовій частині найменування на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

20 червня низка українських політиків та посадовців оголосили, що відмовляються від своїх польських нагород. Серед них — голова ОП Кирило Буданов, президент України у 1994—2005 роках Леонід Кучма, президент у 2005—2010 роках Віктор Ющенко та президент у 2014—2019 роках Петро Порошенко.

Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що відправив президенту Польщі орден Білого Орла, опублікувавши фотографії з відділення Нової пошти.

На тлі цих подій президент України не поїхав на Конференцію з відновлення України у Гданську. Українську делегацію на заході, що пройшов 25−26 червня, очолювала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.