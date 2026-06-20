Навроцький прокоментував позбавлення Зеленського ордену Білого орла: Больовий поріг поляків перевищено

Кароль Навроцький заявив, що поляки знають, що таке російська загроза, але «больовий поріг» польської нації було перевищено (Фото: Karol Nawrocki via X)

Про це Навроцький сказав під час відзначення Національного дня Сілезьких повстань, повідомляється на сайті каналу TVN24.

Президент Польщі наголосив, що поляків не потрібно «вчити, що таке війна», та нагадав, що протягом усього XX століття Польща була вільною лише 31 рік, а решту часу чинила опір пануванню чужих держав.

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«Або ми билися з радянськими військами у 1920 році, або страждали як жертви німецького та радянського тоталітаризму, або боролися з радянськими колонізаторами після 1945 року аж до 1989 року», — зазначив Навроцький.

Він додав, що поляки знають, що таке російська загроза, але в польської нації є «больовий поріг» у питаннях, які стосуються Польщі та її союзників.

«Цей больовий поріг перевищено, саме тому я позбавив президента Зеленського ордена Білого Орла», — підсумував Навроцький.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що відправив президенту Польщі Каролю Навроцькому орден Білого Орла, якого той позбавив його напередодні.

«Напередодні пан президент Польщі зазначив, що орден Білого Орла не є звичайною відзнакою. Це символ найвищої довіри Речі Посполитої. Він означає особливий зв’язок із Польською державою та особливу вдячність народу. Такий символ вимагає не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти. Отже, якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись», — зазначив Зеленський, опублікувавши фото відправки ордена поштою.

Позбавлення Зеленського ордена Білого Орла — головне

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив українського президента Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла.

«Я хочу наголосити, що це рішення не спрямоване проти українського народу. Воно не змінює стратегічного напрямку польської політики безпеки. Ми підтримували і продовжуємо підтримувати Україну, бо знаємо, що російська агресія становить загрозу для Польщі та всієї Європи», — сказав він.

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За словами Навроцького, присвоєння одній із українських військових частин найменування на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

«Польща неодноразово наголошувала українській стороні на особливій важливості цього питання. Ми доносили свою позицію та очікування щодо повторного розгляду наслідків цього рішення для відносин між нашими державами. Зрештою, позиція української сторони не змінилася», — заявив польський президент.

Він додав, що останніми роками Польща та Україна поступово знаходили шлях до тривалого примирення щодо історичних питань, але «рішення української влади про героїзацію УПА є не лише обурливим, а й незрозумілим і глибоко розчаровує».

Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла після того, як 26 травня указом президента Зеленського № 440/2026 Окремому центру спеціальних операцій Північ ССО ЗСУ було присвоєно найменування на честь Героїв УПА.