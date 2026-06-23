Ексглава МЗС Польщі розповів, чому Україна виходить переможцем з конфлікту з Варшавою

Колишній очільник Міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович переконаний, що рішення забрати в українського лідера орден Білого Орла , ухвалене президентом Польщі, було «помилковим».

Про це Чапутович заявив в ефірі Slawa TV, повідомляється на сайті телеканалу.

За словами колишнього міністра, Україна продемонструвала єдність у ситуації.

Зокрема, поляків здивувала одностайність, з якою колишні українські президенти та ряд державних діячів також відмовилися від своїх польських нагород в знак солідарності із президентом Володимиром Зеленським.

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Чапутович переконаний, Варшаві необхідно було використати дипломатичні канали для розв’язання питань щодо почесного найменування підрозділу ЗСУ іменем Героїв УПА. При цьому обирати методи пов’язані з внутрішньою польською політикою було не варто.

За словами Чапутовича, з цієї конфронтації «Україна виходить переможно».

«Вона не змінила назву підрозділу під тиском, натомість показавши єдність суспільства і політиків щодо невідповідних дій президента Польщі», — зазначив польський дипломат.

На його думку, Варшава потребує часу, «аби перетравити цей важливий сигнал з боку України про неприйнятність такого типу дій та втручання».

Яцек Чапутович вказав, що «треба час і осмислення» і наголосив, що Польща має змінити підхід до свого східного партнера — Києва.

Він також висловив переконання, що президент Володимир Зеленський «мав право образитися».

Крім того, Чапутович зазначив, що польський уряд не зробив достатньо для того, що переконати президента Польщі Кароля Навроцького про наслідки.

Колишній очільник МЗС Польщі підкреслив, що «ситуація не є доброю».

За його словами, «більше втратить Польща, але Україна теж не набуде нічого».

«Тож треба спокійно рухатися в напрямку співпраці», — резюмував Чапутович.

Позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла — що відомо

19 червня 2026 року президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди — ордена Білого Орла. Своє рішення Навроцький аргументував тим, що присвоєння одному з українських військових підрозділів назви на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України» і є обурливим для Польщі. Йдеться про Волинську трагедію — період обопільних етнічних чисток польського та українського населення на території Волині та Галичини в 1943—1944 роках, до яких причетна УПА.

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Коментуючи цей крок, Володимир Зеленський порівняв польського колегу з експрем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який використовував питання України, щоб заробити голоси на виборах, та назвав конфлікт «історією, яка погано закінчиться».

Цей крок спровокував ланцюгову реакцію та масштабний дипломатичний демарш з боку українського керівництва. Того ж дня, 19 червня, очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що відмовляється від Командорського хреста із зіркою ордена За заслуги перед Польщею.

Слідом за ним від Золотого офіцерського хреста цього ж ордена відмовився керівник Офісу президента Кирило Буданов, а посол України в Польщі Василь Боднар оголосив, що повертає свій Кавалерський хрест.

На знак солідарності від ордена Білого Орла, отриманого у попередні роки, також офіційно відмовилися колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.