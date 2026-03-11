Повітряний простір залишається закритим у чотирьох країнах Близького Сходу, в Ізраїлі — частково

Літак Qatar Airways в міжнародному аеропорту Дубая, ОАЕ, 8 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Raghed Waked)

Станом на середу, 11 березня, повітряний простір залишається закритим у Кувейті, ОАЕ, Ірані, Іраку та частково в Ізраїлі.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

У МЗС зазначили, що міжнародні аеропорти Дубай (DXB) та Шарджа (SHJ) працюють в тестовому режимі. Катар частково відновив функціонування повітряного простору.

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Водночас аеропорти Йорданії, Саудівської Аравії, Лівану та Оману працюють в штатному режимі.

З 28 лютого на «гарячу лінію» МЗС надійшло 87 звернень від українців щодо загострення безпекової ситуації на Близькому Сході. Більшість звернень стосувались скасування авіарейсів.

Міністерство нагадало контакти, за якими громадяни України можуть отримати інформацію та консульську допомогу.

Цілодобова гаряча лінія МЗС України: +38 044 238 1588

Електронна пошта: email: cons_or@mfa.gov.ua

Спільна операція проти Ірану під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США) триває з 28 лютого. Внаслідок ударів по Тегерану загинув 86-річний аятола Алі Хаменеї. Також ліквідовано десятки іранських високопосадовців.

У відповідь Іран атакував Ізраїль та запустив сотні ракет і дронів по країнах Перської затоки, де уражено американські військові бази, посольства та нафтові об'єкти.