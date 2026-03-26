Державний департамент США в координації з Конгресом виділив 25 мільйонів доларів допомоги на ідентифікацію, повернення та реабілітацію українських дітей , які були викрадені Росією.

Про це повідомляється на сайті Держдепу в четвер, 26 березня.

Зазначається, що гроші підуть на підтримку двох типів програм. Американське фінансування буде спрямоване на відстеження та ідентифікацію українських дітей, викрадених Росією, а також на допомогу українському уряду та місцевим партнерам у забезпеченні дітей підтримкою після повернення додому.

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У червні 2025 року команда дослідників Єльського університету (США) встановила, що Росія може утримувати близько 35 тисяч українських дітей, яких вважають безвісти зниклими. Частину з них усиновили російські сім'ї, інших — перевели у військові табори або розмістили в інтернатах.

У грудні Білий дім повідомляв, що з тимчасово окупованих територій України та з РФ в Україну за сприяння першої леді США Меланії Трамп повернули сімох дітей — шістьох хлопчиків і одну дівчинку.

24 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна має список із близько 500 викрадених дітей з адресами їхнього перебування в РФ.

4 лютого 2026 року Меланія Трамп повідомила журналістам у Білому домі, що продовжує контактувати з командою російського диктатора Володимира Путіна з питання повернення викрадених окупантами українських дітей.

12 лютого в Білому домі заявили, що перша леді США знову допомогла повернути додому українських дітей, викрадених Росією.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначав, що від початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році станом на 16 лютого в Україну повернулися 2000 дітей, які були депортовані до РФ або перебували на тимчасово окупованих територіях.