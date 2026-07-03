Україна та Німеччина обговорюють механізми повернення українців призовного віку

Посол України у ФРН Олексій Макеєв заявив про створення робочої групи щодо повернення українців (Фото: Посольство України у Німеччині)

Україна та Німеччина обговорюють механізми повернення військовозобов'язаних українців , які незаконно виїхали за кордон. Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

За його словами, між українськими й німецькими відомствами створено робочу групу, де здійснюється обмін інформацією.

«Я поки що не буду розкривати ці механізми. Вони якраз обговорюються в рамках роботи цієї робочої групи», — заявив Макеєв, коментуючи механізми повернення військовозобов'язаних чоловіків до України.

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Робота щодо повернення українців також здійснюється через центри Unity Hub, перший з яких відкрився у Берліні.

«Держава присутня тут. Вона розширює спектр послуг, які може надавати. Українські громадяни також отримують більше можливостей спілкуватися одне з одним», — сказав посол.

За даними Макеєва, сьогодні у Німеччині перебувають близько 1 мільйона 300 тисяч українців.

Інфографіка: NV

26 червня єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер повідомив, що Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців у ЄС до 4 березня 2028 року. Проте це не стосуватиметься новоприбулих чоловіків віком 23−60 років, які підлягають мобілізації в Україні.