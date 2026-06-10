Тимчасово повірений у справах Республіки Польща в Україні Пйотр Лукасєвіч відповів, що має робити Україна, щоб повернути біженців, які виїхали через війну.

Під час івенту Добробут нації з циклу Діалоги про майбутнє з NV Лукасєвіч зазначив, що Україні варто знизити очікування щодо повернення біженців після війни.

«Це те, що, можливо, привабить людей більше, ніж великі слова і великі ідеї. Люди не будуть повертатись дуже швидко», — сказав польський дипломат.

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Він також зазначив, що лише через 30 років без війни і впливу європейських інституцій на трансформацію Польщі люди у польських громадах відчули себе краще.

Лукасєвіч наголосив, що турбота про добробут нації є фантастичною великою ідеєю, яка рятує націю, але повертатись людей у Польщу мотивують польські громади, які забезпечують людям, які повертаються, сервіси та безпеку.

«Я знаю, що це так просто, оскільки говорю з позиції країни у якій немає війни протягом останніх 30 років. Я можу уявити, живучи в Києві, що таке жити у місті, яке зазнає бомбардувань. Місто жаху, це стається з нами, з усіма нами кожні 10 днів. … Але нам пощастило, ми як Польща отримали цю можливість, і ми нею скористались у нас вдома. Але я не думаю, що це щось, що можна легко перекласти як урок, яким ви можете скористатись для трансформації у себе вдома», — зазначив дипломат.

Він припустив, що Україна, імовірно, піде іншим шляхом.

7 травня міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін заявив, що Україна хоче отримати дані щодо українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС, зокрема, щодо відносно вразливих категорій населення, для подальшого планування політики повернення та підготовки громад.

За даними ООН, нині захист лише у Польщі мають майже 1 млн українців (із 5,4 млн у Європі). У перший рік війни ця країна прийняла найбільше українських біженців, поступившись згодом Німеччині. Проте Польща має один із найвищих показників працевлаштування українців, які отримали тимчасовий захист у Європі через війну Росії проти України.