Президент України Володимир Зеленський вітається з членами сирійського уряду під час свого візиту в Дамаск 5 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Khalil Ashawi)

Військовослужбовець і журналіст Юрій Мацарський в інтерв'ю Radio NV розповів, що в Сирії українські інструктори допомагали бійцям нинішнього президента Ахмада аш-Шараа навчитись керувати дронами.

«Ми знаємо, що під час повалення режиму Башара Асада 2024 року брали участь щонайменше українські фахівці, інструктори, які допомагали опанувати дрони хлопцям, які воювали на боці Аш-Шараа, який тоді ще був відомий за прізвищем Джулані. Україна має великий досвід, вміння і розуміння, як будується і відбувається сучасна війна. Якими засобами вона може вестись, як протидіяти засобам, які можуть використовувати вороги. І безпекова співпраця може бути тільки одним із факторів подальшої співпраці», — заявив Мацарський в ефірі Radio NV.

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У грудні 2024 року колумніст The Washington Post Девід Ігнатіус, посилаючись на джерела писав, що сирійські повстанці, які повалили режим Башара Асада, отримали певну допомогу і від України — зокрема безпілотники та підтримку українських операторів БПЛА.

Хоча ця підтримка не відіграла вирішальної ролі, вона допомогла опозиції «принизити» Росію в Сирії, зазначав автор колонки.

За даними Ігнатіуса, українські спецслужби відправили до 20 досвідчених операторів безпілотників і 150 FPV-дронів до штаб-квартири повстанців в сирійській провінції Ідліб, щоб допомогти опозиційному угрупованню Хаят Тахрір аш-Шам (ХТШ), яке стало ключовою рушійною силою в поваленні режиму Асада.

Ігнатіус пише, що програма подібної допомоги України в Сирії не була великою таємницею, хоча високопосадовці адміністрації чинного президента США Джо Байдена неодноразово заявляли, що вони не знали про неї.

За словами колумніста, «мотивація України очевидна» — українська розвідка шукає інші фронти, де вона може «втерти носа Росії» і підірвати сили її союзників.

Автор колонки нагадує, що ще 3 червня газета Kyiv Post із посиланням на джерело в українській розвідці повідомила, що «з початку року [сирійські] повстанці, підтримувані українськими оперативниками, завдали численних ударів по російських військових об'єктах, розміщених в регіоні».

Ця стаття містила посилання на відеоматеріали, які показували атаки на кам’яний бункер, білий фургон та інші цілі, які, як стверджувалося, були уражені повстанцями в Сирії. Kyiv Post стверджувала, що операція в Сирії була проведена спеціальним підрозділом Хімік у складі ГУР, «у співпраці з сирійською опозицією».

До того, як наступ повстанців повалив режим Асада, російські офіційні особи стверджували, що зв’язок України з повстанською групою був нібито «спробою вербувати сирійських бойовиків для війни проти Кремля». При цьому сама Росія була здивована швидким просуванням опозиції та всіляко намагалася мінімізувати роль України, наголошував Девід Ігнатіус.