Стефанішина пояснила, чи загрожує війна в Ірані поставкам зброї в Україну за програмою PURL

Акція на підтримку участі США та Ізраїлю у війні проти Ірану у Вашингтоні, 29 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Aaron Schwartz)

Посолка України в США Ольга Стефанішина в інтерв'ю Radio NV пояснила, чи загрожує війна в Ірані поставкам зброї в Україну за програмою PURL.

«Я хочу звернути увагу, що в публічному просторі, в медіа, з’явилась інформація про те, що буде перенаправлена певна сума коштів, яка нібито була спрямована на закупівлю зброї для України. Ця інформація не відповідає дійсності, тому що уряд Сполучених Штатів не може перенаправити кошти, які були заплачені партнерами. Тобто фактично ця інформація не відповідає дійсності. Але паралельно з цим ми також маємо запевнення на різних рівнях про те, що всі зобов’язання в рамках програми PURL, вони будуть виконані», — розповіла Стефанішина в ефірі Radio NV.

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За її словами, наразі також немає жодних рішень, які б не давали Україні можливості планувати майбутні закупівлі.

«Але, безумовно, динаміка розвитку подій навколо військової операції в Ірані безпосередньо матиме вплив на ці домовленості. Це очевидно. І зараз у Сполучених Штатах фактично основна дискусія навколо того, якою буде тривалість воєнного залучення Сполучених Штатів до війни в Ірані. Відповідно, ця тривалість буде визначати майбутні домовленості в рамках ініціативи PURL», — додала посолка.

Повідомлення про можливість перенаправлення на Близький Схід зброї, призначеної для України, та реакція на нього

26 березня газета Washington Post, посилаючись на джерела, повідомила, що Пентагон розглядає перенаправлення ракет для ППО, призначених для України, на Близький Схід, оскільки війна проти Ірану виснажує деякі запаси американської армії.

Інфографіка: NV

Своєю чергою, постійна представниця України при НАТО Альона Гетьманчук заявила, що Київ не отримував жодних сигналів про можливі скасування постачання озброєння зі США.

Згодом генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що, попри ситуацію на Близькому Сході, американська зброя, зокрема системи ППО та ракети до них, продовжить надходити в Україну в межах механізму PURL.

Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що Штати ще не перенаправляли зброю на Близький Схід замість України, але «можуть це зробити».

Однак пізніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що Рубіо запевнив, що американське озброєння, яке закуповують для України в межах програми PURL, не перенаправлятимуть в інші регіони.



Президент США Дональд Трамп заявивляв, що США мають значні запаси боєприпасів за кордоном, зокрема в Європі, і їх переміщення між різними регіонами світу «відбувається постійно».