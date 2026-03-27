США попереджають союзників про можливі затримки поставок зброї до України через війну в Ірані — Politico

Постачання зброї до України можуть бути припинені через пріоритети Пентагону в Ірані (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Посадовці з адміністрації Дональда Трампа почали попереджати союзників, що поставки зброї до України можуть бути припинені в найближчі місяці через війну в Ірані. Про це повідомляє Politico .

Три європейські чиновники розповіли виданню, що Державний департамент США інформував союзників, що поставки боєприпасів, зокрема перехоплювачів для зенітних систем Patriot, можуть затриматись. Два посадовці зазначили, що державний секретар США Марко Рубіо планував обговорити це питання з партнерами під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої сімки у Парижі в п’ятницю, 27 березня.

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Це попередження надійшло на фоні побоювань європейських та азійських країн, що США можуть змінити напрямок постачання зброї, за яку союзники вже заплатили, для поповнення своїх запасів. Особливо це загрожує зривом ключової програми PURL, завдяки якій союзники закуповують зброю в США для України.

Водночас, за словами одного з європейських чиновників, деякі союзники отримали запевнення від США, що постачання в рамках ініціативи PURL не буде змінено.

«Це, звісно, нічого не говорить про майбутнє», — додав він.

За словами речника МЗС України Георгія Тихого, під час двосторонньої зустрічі між держсекретарем США Марком Рубіо та главою МЗС України Андрієм Сибігою на полях саміту G7, Рубіо не повідомив про можливі зриви у поставках в рамках ініціативи PURL. Тихий відмовився коментувати додаткові деталі їхньої розмови.

Видання додає, що інші європейські чиновники заспокоїлися тим, що затримки постачань не стануться найближчим часом, зокрема після заяви речниці Білого дому Керолайн Левітт, яка повідомила, що США «дуже близькі» до досягнення своїх цілей в Ірані. Пентагон, своєю чергою, відмовився розкривати конкретні подробиці.

«Американська армія є найпотужнішою у світі, і ми забезпечимо, щоб американські сили та сили наших союзників і партнерів мали все необхідне для боротьби та перемоги», — йшлося в заяві.

26 березня газета Washington Post, посилаючись на три джерела, повідомила, що Пентагон розглядає перенаправлення зброї, призначеної для України, на Близький Схід, оскільки війна проти Ірану виснажує деякі з найважливіших боєприпасів американської армії.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що США часто перенаправляють зброю з одного регіону до іншого.

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«Ми постійно це робимо. У нас величезна кількість боєприпасів. В Німеччині і по всій Європі у нас їх просто повно. Іноді ми беремо з одного місця і використовуємо для іншого», — відповів він на питання про те, чи перенаправляють США частину боєприпасів, призначених для України, на Близький Схід.

12 березня видання Politico заявило, що війна з Іраном поглинає дорогі американські боєприпаси для ППО, яких відчайдушно потребує Україна, а також ставить під загрозу майбутні поставки і здатність Києва протистояти російським балістичним ракетним атакам.