Союзники тиснуть на Грецію через ракети до Patriot для України (Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto via Reuters)

НАТО та ЄС посилюють тиск на Грецію, закликаючи її передати Україні до 200 ракет PAC-2 для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це у п’ятницю, 17 липня, пише eKathimerini.

За інформацією джерел видання, Київ звернувся до Афін із проханням надати до 200 ракет PAC-2 з грецьких батарей Patriot.

Українська сторона вважає, що частина цих ракет, які перебувають на озброєнні Повітряних сил Греції вже 23 роки, може наближатися до завершення свого експлуатаційного терміну.

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У виданні заявили, що раніше союзники обговорювали можливу передачу Україні окремих батарей Patriot із шести, що має Греція, однак домовленості досягти не вдалося. Тепер мова йде не про самі комплекси, а лише про запас ракет, додали там.

Будь-яка передача цих ракет буде можливою лише за умови, що їх визнають придатними до використання, але такими, що більше не є критично необхідними для виконання оборонних завдань Греції.

За даними джерел, один із варіантів, який обговорюється, передбачає, що Греція продасть ракети Норвегії, а та вже передасть їх Україні. Водночас Афіни поки не сигналізували про готовність підтримати таку схему, зазначили в матеріалі.

У Греції стверджують, що вже роблять внесок у спільну безпеку союзників, зокрема розгорнувши батарею Patriot у Саудівській Аравії для захисту важливої нафтопереробної інфраструктури.

Також грецька влада зазначає, що раніше вже передала Україні ракети Sea Sparrow і Crotale після того, як ці системи наблизилися до кінця терміну експлуатації у грецьких збройних силах.

7 липня міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшилгьоз-Зегеріус заявила, що країна більше не має можливості передавати Україні додаткову пряму військову допомогу, зокрема зенітні ракетні комплекси Patriot. Водночас вона закликала інших союзників активніше підтримувати Київ і посилити військову допомогу.

Останнім часом Росія посилила масовані удари по українських містах на тлі успішних далекобійних ударів України. Під час атаки на Київ 6 липня Україна не змогла перехопити жодної балістичної ракети через критичний дефіцит ракет для Patriot — єдиних систем в арсеналі України, здатних збивати балістичну зброю.

13 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно 100 ракет Patriot щомісяця, щоб пережити зиму.