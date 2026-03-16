Основним портом, куди нібито регулярно ходили російські кораблі за снарядами з КНДР став південнокорейський Пусан, повідомили розслідувачі (Фото: en.wikipedia.org)

КНДР стала одним із найбільших постачальників артилерійських снарядів для армії країни-агресора РФ від початку повномасштабного військового вторгнення в Україну — мільйони боєприпасів доправляли морем і залізницею.

Про це йдеться в опублікованих 16 березня результатах розслідування російського видання Важные истории і проєкту Open Source Centre.

За даними розслідувачів, режим Кім Чен Ина постачав снаряди Кремлю за логістичним ланцюжком, вибудуваним особливим чином.



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Спершу боєприпаси відвантажували в північнокорейських портах. Потім їх контейнеровозами відправляли в російський порт Дунай у Приморському краї. Далі, як пишуть розслідувачі, контейнери зі зброєю перевантажували на залізничні склади і відправляли вглиб РФ — на склади. Уже боєприпаси розподілялися між військовими частинами окупантів і доставлялися на фронт.

Як заявляв у коментарі NV тодішній очільник ГУР Кирило Буданов, із серпня 2023 року КНДР постачала в Росію снаряди калібру 122 міліметри і 152 міліметри для артилерії виробництва СРСР, ракети для систем залпового вогню Град і танкові боєприпаси.

У жовтні 2023-го представники США відстежили шлях контейнерів із порту Дунай — він вів на склад боєприпасів під Тихорецьком у Краснодарському краї. Причому його заздалегідь почали готувати до поставок із КНДР, пізніше зазначали дослідники британського військово-аналітичного центру RUSI.

Фото: Open Source Centre, Важливі історії

За оцінками розслідувачів, за два з половиною роки чотири російські судна здійснили щонайменше 112 рейсів до КНДР — і вони могли поставити від 8 до 11 млн боєприпасів для російських окупантів. Основним південнокорейським портом, куди нібито регулярно ходили кораблі Ангара, Леді Р, Майя-1 і Марія, став Пусан. З 2023 року судна виконали понад 100 рейсів у цей порт, випливає з масиву даних, який вивчили Важные истории.

Документи, що опинилися в розпорядженні Важных историй, містять порти призначення суден і загальну інформацію про вантаж, але реальний пункт прибуття і вміст контейнерів у них приховані.

Журналісти видання зазначають, що співпраця між Москвою і Пхеньяном розширилася на тлі міжнародної ізоляції обох режимів. Путінський отримував необхідне озброєння і боєприпаси, а режим Кім Чен Ина може розраховувати на економічну підтримку Кремля, паливо і доступ до військових технологій. Така взаємодія викликає занепокоєння у західних країн, оскільки постачання зброї порушує міжнародні санкції, введені проти режиму КНДР, зазначили розслідувачі.

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Важные истории підкреслили, що без підтримки Пхеньяну російським окупантам було б значно складніше підтримувати колишній рівень артилерійських обстрілів у війні проти України.

У листопаді 2025 року заступник глави ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький сказав у коментарі Reuters, що постачання боєприпасів із КНДР у Росію впало більш ніж удвічі. За його словами, північнокорейські запаси виснажилися настільки, що Росія стала отримувати застарілі, майже непридатні зразки — і кожен другий снаряд відправляють на російські заводи, щоб привести його в робочий стан.

Відповідно, розмір флоту, який бере участь у перевезеннях, також скоротився наполовину — до Ангари і Леді Р, повідомили Важные истории. Останній рейс першого корабля до КНДР відбувся в січні 2026 року, а друге судно, ймовірно, вирушило за новою партією снарядів прямо перед публікацією результатів розслідування, у березні 2026 року.

Допомога КНДР Росії та участь у війні проти України

Північна Корея направила в Росію свій військовий контингент для участі у війні проти України восени 2024 року. За даними розвідок різних країн, ідеться про 10−12 тисяч солдатів КНДР. Відтоді контингент КНДР зазнав значних втрат у боях.

11 січня 2025 року стало відомо, що Сили оборони України в Курській області РФ взяли в полон перших північнокорейських солдатів. Їх привезли до Києва для допиту СБУ.

27 березня у Збройних силах Південної Кореї повідомили, що Північна Корея, ймовірно, додатково спрямувала щонайменше 3 тисячі солдатів до Росії в січні та лютому для підтримки війни проти України.

26 квітня російська влада вперше визнала участь військових КНДР у війні проти України. Про це свідчить доповідь глави Генштабу збройних сил РФ Валерія Герасимова диктатору Володимиру Путіну про нібито «звільнення» Курської області.

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Він заявив, що участь північнокорейців у війні проти України передбачена договором про всеосяжне стратегічне партнерство між РФ і КНДР.

За даними Генштабу ЗСУ станом на 26 квітня 2025 року, Північна Корея втратила понад 4,5 тисячі солдатів убитими і пораненими в боях проти українських військових у Курській області.

28 квітня повідомлялося, що Північна Корея вперше визнала участь своїх військових у війні проти України на боці Росії

19 травня представники армії Південної Кореї заявили, що режим КНДР отримав технологічну допомогу від Росії в розробці нової ракети класу «повітря-повітря» — після випробування цієї зброї на початку місяця.

29 травня з доповіді Багатосторонньої групи моніторингу санкцій (MSMT) стало відомо, що 2024 року країна-агресор Росія отримала від КНДР до 9 мільйонів артилерійських снарядів і боєприпасів, зокрема калібрів 122-мм і 152-мм, а також 100 балістичних ракет.