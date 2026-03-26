«Є побоювання»: постпред України при НАТО прокоментувала інформацію ЗМІ про ризик переправлення зброї з програми PURL на Близький Схід

Глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук розповіла про ризики для програми PURL через війну в Ірані (Фото: Alyona Getmanchuk / Facebook)

Україна розуміє ризики, які виникають для програми PURL через війну на Близькому Сході, але Київ не отримував жодних сигналів про можливі скасування постачання озброєння зі США. Про це в коментарі виданню Радіо Свобода заявила постійна представниця України при НАТО Альона Гетьманчук.

«У контексті війни в Ірані, і це, на мій погляд, цілком природньо, враховуючи обсяги використання ракет-перехоплювачів до систем Patriot на Близькому Сході — дійсно є побоювання щодо поступового дефіциту одних з найбільш затребуваних в рамках PURL озброєнь для України — додаткових засобів ППО», — сказала вона.

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Наразі Україна «не отримувала сигналів», що озброєння з програми PURL може бути направлене на Близький Схід.

«Нові внески [до програми PURL] від європейських партнерів, а також партнерів НАТО й надалі дуже важливі і нагальні. Наразі немає жодних підстав говорити про те, що внески не можуть бути зроблені», — сказала Гетьманчук.

Вона нагадала, що через PURL Сили оборони України отримують близько 75% ракет-перехоплювачів до Patriot та близько 90% — до інших систем ППО. Зобовʼязання, взяті щодо постачань цих ракет за минулий місяць, були повністю виконані з боку США, сказала дипломатка.

Раніше газета Washington Post, посилаючись на джерела, повідомила, що Пентагон розглядає перенаправлення ракет для ППО, призначених для України, на Близький Схід, оскільки війна проти Ірану виснажує деякі запаси американської армії.