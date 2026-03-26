Рютте заперечив чутки про те, що США перенаправлять призначену для України зброю на Близький Схід

Американська зброя , зокрема системи ППО та ракети до них, продовжуватиме надходити в Україну в рамках механізму НАТО PURL, попри ситуацію на Близькому Сході.

Про це у четвер, 26 березня, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час презентації свого звіту за 2025 рік у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

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Рютте запевнив, що постачання зброї за програмою PURL в Україну не припиниться і не буде перенаправлено на Близький Схід.

«Можу запевнити вас, що критично важлива підтримка від Сполучених Штатів для України, оплачена союзниками, — ця відома абревіатура PURL — продовжує надходити», — заявив Рютте.

Зокрема, йдеться про ракети для систем Patriot та інше важливе військове обладнання для українських сил. Генсек НАТО наголосив, що разом із розвідданими, якими США діляться з Україною, саме ці поставки є «життєво важливими».

Він уточнив, що під час публічного брифінгу не може розголошувати всю інформацію щодо окремих поставок зброї. Однак Рютте повідомив, що з моменту запуску програми минулого літа, PURL вже поставив близько 75% усіх ракет для українських батарей Patriot та 90% боєприпасів для інших систем ППО.

«Це продовжується. І це добре», — підсумував генеральний секретар НАТО.

Інфографіка: NV

26 березня газета Washington Post, посилаючись на джерела, повідомила, що Пентагон розглядає перенаправлення ракет для ППО, призначених для України, на Близький Схід, оскільки війна проти Ірану виснажує деякі запаси американської армії.

Своєю чергою постійна представниця України при НАТО Альона Гетьманчук заявила, що Київ не отримував жодних сигналів про можливі скасування постачання озброєння зі США.