Пісторіус заявив, що не бачить потреби у постачанні Україні ракет Taurus

У Німеччині заявили, що Україна більше не потребує ракет Taurus (Фото: REUTERS/Angelika Warmuth)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не бачить потреби у постачанні німецьких крилатих ракет Taurus Україні. За його словами, українські сили і без того ефективно завдають ударів по російській інфраструктурі.

«Ситуація ще ніколи не виглядала так добре, як зараз. На полі бою рухів майже немає. Іноді кілька кілометрів в один бік, іноді — в інший, але завжди з неймовірними втратами для російських збройних сил. І найголовніше — Україні дедалі частіше вдається вражати цілі на території Росії, тим самим знищуючи нафтопереробні заводи та військову логістику», — сказав міністр і інтервʼю Bild.

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Пісторіус додав, що українські військові ефективно використовують дрони, тому навряд чи їм досі потрібні ракети Taurus.

Постачання ракет Taurus Україні — головне

У листопаді 2024 року тоді ще кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що в разі обрання може висунути Росії ультиматум про припинення бойових дій в Україні протягом 24 годин. Якщо російський диктатор відмовиться, він буде готовий поставити Україні крилаті ракети Taurus і дати дозвіл на завдавання ударів по території РФ.

У грудні того року Мерц заявив, що поставив би Україні крилаті далекобійні ракети Taurus тільки після консультацій зі США.

У липні 2025 року федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що питання постачання далекобійних ракет Taurus Україні залишається відкритим, адже на навчання військових їх використанню знадобиться близько пів року.

Інфографіка: NV

У листопаді Мерц казав, що Україна отримає ракети великої дальності, але відмовився надати деталі щодо їх кількості та термінів постачання.