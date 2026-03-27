Про це він сказав у п’ятницю, 27 березня, в ефірі телемарафону Єдині новини.

«Своєю чергою у мене є питання про дефіцит дизеля від Кабміну і Нафтогазу. Розумію завдання для безпеки України. Вважаю, що це питання я вирішую», — додав він.

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Президент також підтвердив, що під час свого візиту на Близький Схід він займається вирішенням проблеми постачань дизеля в Україну.

«У нас 90% із дефіциту, який може статися, 90% — це дизель. Тому закриваємо це питання», — пояснив він.

Водночас українські експерти на Близькому Сході допомагають захищати стратегічні об'єкти, енергетику та цивільне населення.

Раніше Зеленський заявив, що Міністерства оборони України та Саудівської Аравії уклали угоду про оборонне співробітництво.

Президент зазначив, що відповідний документ підписали перед початком його зустрічі зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

26 березня президент України прибув до Саудівської Аравії. Український президент зазначив, що має в Саудівській Аравії заплановані важливі зустрічі.

AFP із посиланням на неназваного високопосадовця повідомило, що Зеленський розпочав несподіваний візит до регіону Перської затоки, прагнучи запропонувати досвід України у боротьбі з дронами в обмін на оборонну підтримку. Серед іншого, Київ має намір підписати угоду про безпеку повітряного простору з Саудівською Аравією.

27 березня Зеленський обговорив з українськими військовими експертами, які вже більше ніж тиждень працюють у Саудівській Аравії, ключові моменти щодо захисту неба. Передусім мова йшлась про підходи до знищення безпілотників.