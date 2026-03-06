США наказали евакуювати своє посольство зі столиці Кувейту в ніч на п’ятницю, 6 березня, після кількох атак на будівлю і загибелі американських військових унаслідок іранського удару.

Про це пише CBS News.

Згідно з інформацією двох американських чиновників, співробітникам посольства також доручили знищити конфіденційні дані та очистити сервери, на яких зберігалася секретна інформація.

Реклама

Представники США повідомили CBS News, що посольство кілька разів зазнавало атак.

Раніше в четвер Державний департамент США оголосив про призупинення роботи посольства.

У своїй заяві відомство зазначило, що хоча серед американського персоналу не зафіксовано поранених, безпека громадян США за кордоном залишається головним пріоритетом.

Рішення про евакуацію також було ухвалене після того, як на початку цього тижня внаслідок іранського удару по території Кувейту загинули шестеро американських військових, зазначило видання.

Інфографіка: NV

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинувв результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції(КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії і Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося у Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль у відповідь атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки. За оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.

Реклама:

За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Як зазначили у Збройних силах США, під час операції проти Ірану загинули чотири американські військові.

Представник ліквідованого аятоли в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговорів зі США.

