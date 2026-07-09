У Держдепі США заявили, що наразі не планують евакуювати посольство з Києва

США наразі не планують повністю або частково евакуювати своє посольство з Києва попри посилення російських обстрілів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив офіційний російськомовний представник Держдепартаменту США Ян Бейтсон.

За його словами, безпека американських дипломатів залишається пріоритетом для Вашингтона, однак наразі планів щодо евакуації немає.

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«Наскільки я знаю, поки немає таких планів. Але ми дуже багато думаємо про наших колег, які працюють у Києві», — сказав Бейтсон.

Він додав, що для дипломатів важливо мати можливість працювати в українській столиці. Водночас рішення щодо формату роботи вони ухвалюватимуть з огляду на безпекову ситуацію.

Останнім часом російські війська посилили атаки на Київ, застосовуючи безпілотники, крилаті та балістичні ракети.

Зокрема, вранці 8 липня РФ атакувала столицю дронами. Унаслідок удару було пошкоджено багатоповерхівку, також уламки безпілотників упали на нежитлові будівлі.

У ніч на 8 липня російські війська також атакували Київ балістичними ракетами. Наслідки зафіксували у Деснянському та Святошинському районах: там горіли складські приміщення і нежитлова будівля.