«Без підозр або кримінальних справ». Чому Зеленському варто швидко визначити посла у США і хто може бути після Стефанішиної — Валерій Чалий

18 липня, 05:33
NV Преміум
Зеленський і Стефанішина, коли він призначав її спеціальною уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Зеленський і Стефанішина, коли він призначав її спеціальною уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Автор: Олексій Тарасов

Голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках Валерій Чалий в інтерв’ю Radio NV - про те, хто мав би опинитися на посаді посла України в США.

 — Пане Валерію, хочу зупинитися на тому, що відбувається з посольством у США. Є версія, що був певний ефект метелика: Ольга Стефанішина, чинний посол України у США, зрозумівши, що у неї може бути нова підозра від НАБУ, зв’язалась із президентом Володимиром Зеленським, сказала: «Це може погано відобразитись на іміджі України, треба мене звідти прибирати». І нібито далі помахом крилець метелика сталося все, що ми бачимо зараз, включно зі змінами в уряді. Нікому не треба пояснювати, наскільки для нас важливі США. Нікому не треба пояснювати, як складно було Україні пережити перший рік другої каденції президента Дональда Трампа. Тож як охарактеризувати ситуацію, в якій зараз знаходимося ми зі США, наше посольство у США?

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— Уже давно двосторонні стосунки з ключових питань визначають не в МЗС і не в Держдепартаменті, а президентами напряму. Це починалося з 2018 року, з приходом президента Зеленського. Трамп приблизно такого ж підходу.

Теги:   Володимир Зеленський Ольга Стефанішина Посольство України в США Інтерв'ю NV Радіо NV

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