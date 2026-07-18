«Без підозр або кримінальних справ». Чому Зеленському варто швидко визначити посла у США і хто може бути після Стефанішиної — Валерій Чалий
Зеленський і Стефанішина, коли він призначав її спеціальною уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)
Голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках Валерій Чалий в інтерв’ю Radio NV - про те, хто мав би опинитися на посаді посла України в США.
— Пане Валерію, хочу зупинитися на тому, що відбувається з посольством у США. Є версія, що був певний ефект метелика: Ольга Стефанішина, чинний посол України у США, зрозумівши, що у неї може бути нова підозра від НАБУ, зв’язалась із президентом Володимиром Зеленським, сказала: «Це може погано відобразитись на іміджі України, треба мене звідти прибирати». І нібито далі помахом крилець метелика сталося все, що ми бачимо зараз, включно зі змінами в уряді. Нікому не треба пояснювати, наскільки для нас важливі США. Нікому не треба пояснювати, як складно було Україні пережити перший рік другої каденції президента Дональда Трампа. Тож як охарактеризувати ситуацію, в якій зараз знаходимося ми зі США, наше посольство у США?
— Уже давно двосторонні стосунки з ключових питань визначають не в МЗС і не в Держдепартаменті, а президентами напряму. Це починалося з 2018 року, з приходом президента Зеленського. Трамп приблизно такого ж підходу.