«Без підозр або кримінальних справ». Чому Зеленському варто швидко визначити посла у США і хто може бути після Стефанішиної — Валерій Чалий

— Пане Валерію, хочу зупинитися на тому, що відбувається з посольством у США. Є версія, що був певний ефект метелика: Ольга Стефанішина, чинний посол України у США, зрозумівши, що у неї може бути нова підозра від НАБУ, зв’язалась із президентом Володимиром Зеленським, сказала: «Це може погано відобразитись на іміджі України, треба мене звідти прибирати». І нібито далі помахом крилець метелика сталося все, що ми бачимо зараз, включно зі змінами в уряді. Нікому не треба пояснювати, наскільки для нас важливі США. Нікому не треба пояснювати, як складно було Україні пережити перший рік другої каденції президента Дональда Трампа. Тож як охарактеризувати ситуацію, в якій зараз знаходимося ми зі США, наше посольство у США?

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— Уже давно двосторонні стосунки з ключових питань визначають не в МЗС і не в Держдепартаменті, а президентами напряму. Це починалося з 2018 року, з приходом президента Зеленського. Трамп приблизно такого ж підходу.