«Це не проблема США». Посол Трампа у ЄС прокоментував блокування Орбаном кредиту Україні
Президент США Дональд Трамп симпатизує угорському прем'єр-міністру Віктору Орбану, заявив Паздер (Фото: REUTERS/Leah Millis)
Постійний представник США при Євросоюзі Ендрю Паздер стверджує, що блокування прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном кредиту ЄС для України не є проблемою Вашингтона.
Про це Паздер заявив в інтерв'ю Politico, опублікованому 24 березня.
«Це внутрішня проблема ЄС, а не проблема Сполучених Штатів», — сказав Паздер.
Він також зазначив, що Євросоюзу необхідно розібратися, «як вони фінансуватимуть Україну і в якому обсязі».
Паздер також висловив переконання, що це питання буде вирішено.
«Питання про те, чи буде надано цей кредит і на яких умовах, має вирішити ЄС усередині країни, і я абсолютно впевнений, що вони це вирішать», — сказав посол президента США Дональда Трампа в ЄС.
Паздер також зазначив, що Трамп добре ставиться до угорського прем'єр-міністра і сказав, що Угорщина вкрай дружелюбно ставиться до США.
«І ми поділяємо погляди Угорщини з деяких питань», — сказав він, вказавши ключовим пунктом зближення міграцію.
На думку Ендрю Паздера, більша частина галасу навколо Будапешта та його відносин з ЄС вщухне після виборів «незалежно від того, яка партія здобуде перемогу».
Під час саміту Євросоюзу, що пройшов у Брюсселі (Бельгія) 19 березня, європейським лідерам не вдалося переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана розблокувати кредит у 90 мільярдів євро для України.
Він заявив, що не підтримає жодного рішення ЄС на користь України, поки трубопровід «Дружба», пошкоджений внаслідок російських атак, не відновить роботу.
12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори, які вважаються найсерйознішим викликом Орбану з моменту його приходу до влади 2010 року. Лідер опозиційної партії Тиса Петер Мадяр зараз випереджає Фідес Орбана в опитуваннях.