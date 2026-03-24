«Це не проблема США». Посол Трампа у ЄС прокоментував блокування Орбаном кредиту Україні

Постійний представник США при Євросоюзі Ендрю Паздер стверджує, що блокування прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном кредиту ЄС для України не є проблемою Вашингтона.

Про це Паздер заявив в інтерв'ю Politico, опублікованому 24 березня.

«Це внутрішня проблема ЄС, а не проблема Сполучених Штатів», — сказав Паздер.

Він також зазначив, що Євросоюзу необхідно розібратися, «як вони фінансуватимуть Україну і в якому обсязі».

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Паздер також висловив переконання, що це питання буде вирішено.

«Питання про те, чи буде надано цей кредит і на яких умовах, має вирішити ЄС усередині країни, і я абсолютно впевнений, що вони це вирішать», — сказав посол президента США Дональда Трампа в ЄС.

Паздер також зазначив, що Трамп добре ставиться до угорського прем'єр-міністра і сказав, що Угорщина вкрай дружелюбно ставиться до США.

«І ми поділяємо погляди Угорщини з деяких питань», — сказав він, вказавши ключовим пунктом зближення міграцію.

На думку Ендрю Паздера, більша частина галасу навколо Будапешта та його відносин з ЄС вщухне після виборів «незалежно від того, яка партія здобуде перемогу».

Під час саміту Євросоюзу, що пройшов у Брюсселі (Бельгія) 19 березня, європейським лідерам не вдалося переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана розблокувати кредит у 90 мільярдів євро для України.

Він заявив, що не підтримає жодного рішення ЄС на користь України, поки трубопровід «Дружба», пошкоджений внаслідок російських атак, не відновить роботу.

12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори, які вважаються найсерйознішим викликом Орбану з моменту його приходу до влади 2010 року. Лідер опозиційної партії Тиса Петер Мадяр зараз випереджає Фідес Орбана в опитуваннях.