Посли ЄС погодили відкриття шостого кластера переговорів про вступ для України

Віцепрем’єр-міністр України з питань європейської інтеграції Тарас Качка повідомив, що 14 липня Міжурядова конференція Європейського Союзу офіційно затвердить рішення послів ЄС про відкриття шостого переговорного кластера у процесі вступу України до Євросоюзу.

Про це Качка написав у соцмережі Х у п’ятницю, 10 липня.

За його словами, підготовчий орган Ради ЄС уже погодив відповідне рішення щодо запуску переговорів за цим напрямом.

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«Кластер 6 особливо важливий у сучасному глобальному середовищі безпеки. Спільна політика безпеки та оборони, торгівля, гуманітарна допомога та співпраця у сфері розвитку, наближення України до спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС. Тепер ми з нетерпінням чекаємо офіційного рішення 14 липня», — повідомив Тарас Качка.

Міністр європейських справ Ірландії Томас Бірн, чия країна головує в Раді ЄС до кінця 2026 року, заявив, що Ірландія підтримує подальше розширення Євросоюзу.

«У вівторок я з великою надією побачу позитивний прогрес у процесі приєднання України, Молдови, Албанії та Чорногорії», — повідомив він.

Шостий кластер переговорів охоплює зовнішню та безпекову політику ЄС, зокрема спільну торговельну політику, відносини з третіми країнами, політику розвитку та гуманітарну допомогу.

Також він передбачає подальше узгодження позицій України з ЄС у сфері зовнішньої та безпекової політики, включно із санкційною політикою та питаннями експорту озброєнь.

3 липня Угорщина погодилася на те, щоб Євросоюз надіслав Україні та Молдові офіційний лист, який ініціює процедуру відкриття шостого переговорного кластера щодо вступу до ЄС.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що прискорений вступ України до ЄС «буде несправедливим» щодо країн Західних Балкан. Він також зазначив, що «угорський уряд — не єдиний, хто не погоджується з відкриттям інших кластерів».

Офіційне відкриття першого переговорного кластера з Україною та Молдовою Основи відбулося 15 червня в Люксембурзі.