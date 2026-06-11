Посли Німеччини, Франції та Британії зустрілись у МЗС Росії з заступником Лаврова: у Єврокомісії прокоментували

Посли Німеччини, Франції та Великої Британії у четвер, 11 червня, близько обіду прибули до Міністерства закордонних справ РФ. Зустріч ініціювала російська сторона.

Про це повідомляє німецький телеканал n-tv.

«Там присутні всі три посли: Великої Британії, Франції та Німеччини. Вони щойно прибули, чотири хвилини тому. Є навіть відео», — сказав в ефірі Райнер Мунц, кореспондент телеканалу в Москві.

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Російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС заявило, що їх прийме заступник глави МЗС РФ Михаїл Галузін.

Мунц зазначив, що раніше очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров пов’язував заплановану зустріч із заявою щодо врегулювання війни РФ проти України. Її попередньо погодили на зустрічі у Лондоні лідери Німеччини, Франції, Британії та України.

Журналіст підкреслив, що раніше Лавров назвав цей план «нахабною вимогою капітуляції Росії».

Водночас Мунц зауважив, що у посольстві Німеччини у РФ не знають, чому російська сторона вирішила провести саме зараз зустріч.

«Я спілкувався з посольством. Там бачать цю зустріч зовсім інакше. Вона пов’язана із запитом цих трьох послів ще від лютого, коли російська закордонна розвідка звинуватила Францію та Велику Британію у допомозі Україні в створенні атомної бомби або „брудної бомби“. Тоді ці три посли заявили: ми хочемо почути безпосередньо від МЗС, які в них є докази. Тоді відповіді не було. А тепер — запрошення», — сказав він.

Журналіст додав, що нових звернень з боку дипломатів не надходило. Через це навіть у посольствах не можуть однозначно пояснити, чому саме зараз російська сторона вирішила провести таку зустріч.

За його словами, більше інформації може з’явитися після завершення переговорів, коли дипломати залишать будівлю Міністерства закордонних справ РФ.

Пізніше головна речниця Єврокомісії з питань закордонних справ та політики безпеки Аніта Гіппер повідомила, що у ЄС ведуть переговори із російськими представниками на різних рівнях.

«Дійсно, як ми вже казали раніше, переговори відбуваються в різних форматах, у різних місцях, а також на різних рівнях за участю глав держав, урядів, міністрів, високопоставлених дипломатів, чиновників з нашого боку», — сказала вона.

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Гіппер підкреслила, що і Євросоюз, і Київ хочуть миру.

«Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що це відбувається, тому ми й надалі залишаємося непохитними, зокрема, щодо нового пакета санкцій, який щойно було ухвалено проти Росії», — додала речниця.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч 7 червня у Лондоні із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у форматі E3 — Україна. Вони обговорили ситуацію на полі бою та захист від балістики.

Також лідери визначили п’ять умов для сталого миру в Україні.

Агентство Bloomberg писало, що Німеччина, Франція та Велика Британія спільно з Києвом розробляють плани щодо залучення Росії до переговорів для припинення війни.